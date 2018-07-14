Футбольный клуб «Челси» назначил нового главного тренера

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Финляндия раскрыла детали проведения встречи Путина и Трампа

МИД Финляндии опубликовал подробности об организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Как следует из сообщения, утром в понедельник президент Финляндии Саули Ниинистё и первая леди Йенни Хаукио встретятся с Дональдом Трампом и его супругой Меланией в своей резиденции в Мянтюниеми. Ниинистё и Трамп проведут переговоры, для первых леди на это время запланирован совместный завтрак.

Официальные мероприятия российско-американского саммита, согласно сообщению, начнутся после полудня (примерно в 13.00 - время совпадает с московским) в Президентском дворце в Хельсинки. Как следует из сообщения, Ниинистё официально поприветствует во дворце Путина и Трампа. Затем в готическом зале Президентского дворца пройдет двусторонняя беседа президентов США и России. После беседы в Зале зеркал состоится рабочий завтрак в более широком формате. После встречи в широком формате пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Путина во дворце. После пресс-конференции состоится двусторонняя встреча Путина и Ниинистё, сообщил финский МИД.

Отдельные переговоры до завтрака проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни также встретится с Помпео в Президентском дворце.

Примерный график встречи опубликован в мобильном приложении #HELSINKI2018, предназначенном для аккредитованных на саммит журналистов. Согласно графику, встреча Трампа и Ниинистё в резиденции президента Финляндии назначена на 7.00. В 13.00 в Президентском дворце начнутся приветственные мероприятия, на 13.15 запланировано начало разговора Путина и Трампа. Рабочий завтрак с участием президентов США и России и членов делегаций начнётся в 14.00. Пресс-конференция должна пройти с 16.00 до 17.00, затем будет встреча Путина и Ниинистё.

Вечером в понедельник пройдет также отдельная пресс-конференция президента Финляндии по итогам российско-американского саммита.

В пятницу помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал, что начало встречи Путина и Трампа назначено на 13.00. Сколько продлится эта встреча, неизвестно, говорил Ушаков: «Никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны». Помощник президента также рассказал, что на рабочем завтраке с Путиным и Трампом будут лишь сам Ушаков и Лавров с российской стороны, и Помпео и ближайшие советники Трампа – с американской. «Оговорено, что кроме министров иностранных дел участие других министров на данный момент пока не предусмотрено», – пояснил Ушаков.

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