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Футбольный клуб «Челси» назначил нового главного тренера

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Лондонский футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, назначил главным тренером итальянца Маурицио Сарри, сообщается на официальной странице клуба. С итальянским тренером подписали трехлетний контракт.

«Я очень рад попасть в «Челси» и премьер-лигу. Это захватывающий новый период в моей карьере», - сказал Сарри о новом назначении.

В прошлом Маурицио Сарри был главным тренером футбольного клуба «Наполи». С ним клуб стал серебряным призером чемпионата Италии в сезоне 2017/2018. В 2017 г. Сарри выиграл премию «Тренер года» в серии А.

Ранее руководство ФК «Челси» объявило о прекращении сотрудничества с тренером Антонио Конте. Он проработал в клубе два года, в течение которых команда выиграла шестой чемпионский титул в Англии и восьмой Кубок лиги.

Роман Абрамович занимает 11-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает состояние Абрамовича в $10,8 млрд.

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Политика
Новости

Финляндия раскрыла детали проведения встречи Путина и Трампа

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МИД Финляндии опубликовал подробности об организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля. 

Как следует из сообщения, утром в понедельник президент Финляндии Саули Ниинистё и первая леди Йенни Хаукио встретятся с Дональдом Трампом и его супругой Меланией в своей резиденции в Мянтюниеми. Ниинистё и Трамп проведут переговоры, для первых леди на это время запланирован совместный завтрак.

Официальные мероприятия российско-американского саммита, согласно сообщению, начнутся после полудня (примерно в 13.00 - время совпадает с московским) в Президентском дворце в Хельсинки. Как следует из сообщения, Ниинистё официально поприветствует во дворце Путина и Трампа. Затем в готическом зале Президентского дворца пройдет двусторонняя беседа президентов США и России. После беседы в Зале зеркал состоится рабочий завтрак в более широком формате. После встречи в широком формате пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Путина во дворце. После пресс-конференции состоится двусторонняя встреча Путина и Ниинистё, сообщил финский МИД.

Отдельные переговоры до завтрака проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни также встретится с Помпео в Президентском дворце. 

Примерный график встречи опубликован в мобильном приложении  #HELSINKI2018, предназначенном для аккредитованных на саммит журналистов. Согласно графику, встреча Трампа и Ниинистё в резиденции президента Финляндии назначена на 7.00. В 13.00 в Президентском дворце начнутся приветственные мероприятия, на 13.15 запланировано начало разговора Путина и Трампа. Рабочий завтрак с участием президентов США и России и членов делегаций начнётся в 14.00. Пресс-конференция должна пройти с 16.00 до 17.00, затем будет встреча Путина и Ниинистё.

Вечером в понедельник пройдет также отдельная пресс-конференция президента Финляндии по итогам российско-американского саммита.

В пятницу помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал, что начало встречи Путина и Трампа назначено на 13.00. Сколько продлится эта встреча, неизвестно, говорил Ушаков: «Никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны». Помощник президента также рассказал, что на   рабочем завтраке с Путиным и Трампом будут лишь сам  Ушаков и Лавров с российской стороны, и Помпео и ближайшие советники Трампа – с американской.  «Оговорено, что кроме министров иностранных дел участие других министров на данный момент пока не предусмотрено», – пояснил Ушаков.

Трамп впервые встретился с Елизаветой II

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Политика
Новости

Трамп обвинил Обаму в бездействии во время вмешательства россиян в выборы

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму в бездействии в отношении 12 сотрудников ГРУ, которых сейчас власти США обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Об этом он заявил в твиттере, комментируя предъявленные россиянам обвинения.

«Почему они (администрация Барака Обамы - прим. «Ведомостей») ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о возможном вмешательстве - прим. «Ведомостей») в сентябре перед выборами?» — написал Трамп.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы страны в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон. По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь Трампу победить на выборах. Спецпрокурор США Роберт Мюллер больше года ведет расследование о попытках Москвы повлиять на выборы. На данный момент обвинения по так называемому «российскому делу» предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Последние обвинения прозвучали во время подготовки встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Ранее Трамп заявил, что намерен на переговорах задать Путину вопрос о вмешательстве России в американские выборы.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Собянин предложил подумать об установке знака на Никольской в память о ЧМ-2018

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам придумать знак в память о «народной фан-зоне» чемпионата мира по футболу на Никольской улице. Об этом он в субботу написал в своем блоге.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», - сказал мэр и предложил оставлять свои предложения в комментариях.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. Матчи проводились в 11 городах. В субботу сборные Бельгии и Англии поборются за третье место на стадионе «Санкт-Петербург». В воскресенье, 15 июля, в столичных «Лужниках» пройдет финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии.

Никольская улица в центре Москвы с начала мундиаля стала неофициальной фан-зоной: болельщики со всего мира собираются там, чтобы отдохнуть и отметить успехи своих команд.

Что пережила Никольская улица

Политика
Новости

Трамп сыграет в гольф в Шотландии перед встречей с Путиным

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Президент США Дональд Трамп планирует поиграть в гольф на принадлежащем ему гольф-курорте в Шотландии, перед тем как отправиться в Финляндию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я прибыл в Шотландию и проведу в Trump Turnberry два дня встреч, телефонных разговоров и, надеюсь, немного гольфа - мой любимый вид упражнений. Погода прекрасная, место невероятное. Завтра я отправляюсь в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным», - написал Трамп в Twitter.

Как пишет агентство Reuters, в пятницу вечером, когда Трамп только приехал в Trump Turnberry, активист природоохранной организации Greenpeace пролетел на параплане над территорией здания. Трамп спокойно зашел в здание в окружении охраны, описывает агентство. Британская полиция сообщила, что пытается установить личность активиста.

Переговоры Путина и Трампа пройдут в понедельник, 16 июля, во дворце президента Финляндии в центре Хельсинки. Начало встречи назначено на 13.00 по московскому времени. Сначала два президента побеседуют тет-а-тет, затем запланированы переговоры с участием членов обеих делегаций. После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Переговоры в Хельсинки - первая полномасштабная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. До сих пор они встречались только на полях разных саммитов. Центральной темой разговора будут перспективы развития отношений России и США, сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Сам Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным Украину, Сирию, нераспространение ядерного оружия и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.

В пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., на которых победил Трамп. По словам Розенштейна, обвиняемые взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

Трамп впервые встретился с Елизаветой II

Политика
Новости

Дворкович назвал главный итог чемпионата мира по футболу

Ведомости
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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович назвал «главным наследием» чемпионата мира по футболу изменение облика России, главным итогом турнира - «изменение настроения людей». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Изменившиеся люди в России — это главный итог чемпионата мира», - отметил Дворкович. По его словам, благодаря чемпионату образ России теперь «ближе к тому, какой она является на самом деле, ближе к реальности». «Мир увидел, что мы открытая, дружелюбная, безопасная страна. Надеюсь, мы будем продолжать то развитие, которое мы получили по ходу чемпионата мира, и после турнира», — сказал он.

Кроме того, Дворкович отметил, что созданная для чемпионата инфраструктура «будет задействована в полном объеме» и станет «громадным стимулом для развития туризма».

Бывший вице-премьер добавил, что Россия, по его мнению, достойна проведения летних Олимпийских игр. В то же время он отметил, что пока говорить об этом преждевременно: «когда и каким образом подавать такую заявку, решать Олимпийскому комитету России и руководству страны», передает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. В субботу в Петербурге пройдет матч за третье место, на которое претендуют сборные Бельгии и Англии. В воскресенье в Москве сборные Франции и Хорватии проведут финальный матч.

Россия в 2014 г. принимала зимние Олимпийские игры - они прошли в Сочи. Москва претендовала на организацию летней Олимпиады 2012 г., но Игры прошли в Лондоне.

Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор обязал маркировать продукты с заменителями молочного жира

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Роспотребнадзор обязал производителей молочной продукции маркировать товар, при изготовлении которого использовались заменители молочного жира. Теперь на упаковках такой продукции появится надпись: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Изменения в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу 15 июля 2018 г.

На упаковке молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира также теперь необходимо указывать наличие растительных масел. «Содержит растительные масла» — такая фраза должна быть на упаковке товара.

Информация о составе продукта должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.

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Политика
Новости

Число жертв наводнения в Японии превысило 200 человек

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В Японии число жертв наводнений и оползней достигло 209 человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести, передает NHK со ссылкой на данные главного полицейского управления страны.

Местные экстренные службы продолжают поисковые и спасательные операции. Жителям рекомендовано запастись водой и все необходимым. В ближайшие дни в Японии будет жаркая погода и дожди, возможны новые оползни.

Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма ожидают прибытия около 18 000 волонтеров, готовых оказывать первую необходимую помощь. Сейчас спасателям помогают около 1000 добровольцев.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 префектур полностью уничтожены около 160 жилых домов, еще 700 строений получили серьезные повреждения, более 25 000 домов затоплены. Почти 6000 человек размещены в центрах временного содержания и не могут вернуться домой.

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Бизнес
Новости

В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня»

Ведомости
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В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта при пожаре погибли 60 человек, передает ТАСС. Строительная техника расчищает площадку от мусора. В субботу будет демонтироваться наружное оборудование с ТЦ. Речь идет о том оборудовании, которое можно вывезти и сохранить, после этого служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле центра. К 16 июля в Кемерово из Екатеринбурга прибудет специальная техника, которая будет осуществлять разбор самого здания. 19 июля к работам приступит тяжелая техника.

В середине мая местные власти дали разрешение на демонтаж объекта, отдельно стоящего рядом с ТЦ и не пострадавшего при пожаре. В этой части располагались баня, сауна и автомойка. В тот же день сообщалось о приостановке монтажных работ, однако позже они возобновились. Всего было снесено около половины здания. Далее работы не проводились.

ТЦ «Зимняя вишня» состоит из семи зданий. Они расположены рядом друг с другом. Владельцами этих площадей выступают около 40 собственников. Самым крупным собственником является Кемеровский кондитерский комбинат, принадлежащий компании «Кондитерус ком». Ранее торговый центр был признан вещественным доказательством по уголовному делу и находился под арестом. После этого он был передан на ответственное хранение мэрии. Кондитерский комбинат и администрация города договорились о безвозмездной передаче в собственность Кемерову недвижимого имущества «Зимней вишни».

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

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Политика
Новости

Южная Корея вызвала военного атташе России из-за полетов бомбардировщиков Ту-95

Ведомости
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Минобороны Южной Кореи в субботу, 14 июля, вызвало военного атташе России из-за нарушений опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ) двумя российскими бомбардировщиками Ту-95МС, передает Yonhap.

Южнокорейское минобороны выразило российской стороне протест из-за данного инцидента. Действия российских бомбардировщиков не способствуют «усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии», - заявили в ведомстве. «Так как существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения», - заявил представитель южнокорейского министерства военному атташе России.

Минобороны России 13 июля сообщило, что два стратегических бомбардировщика Вооруженных сил России выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями. На отдельных участках их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

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Бизнес
Новости

«Росатом» приступил к строительству второго блока АЭС «Руппур» в Бангладеш

Ведомости
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«Росатом» приступил к строительству второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш, передает «Интерфакс». В субботу, 14 июля, состоялась церемония заливки первого бетона, символизирующая начало строительства.

Проектные и строительные работы на площадке ведет «Атомстройэкспорт» - инжиниринговый дивизион «Росатома». Оборудование для АЭС поставляет машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш».

В воскресенье, 8 июля, орган регулирования атомной энергии Бангладеш выдал комиссии по атомной энергии Бангладеш лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС «Руппур». Строительство второго энергоблока осуществляется по российскому проекту.

Заливка бетона под первый энергоблок АЭС «Руппур» произошла 30 ноября 2017 г. Контракт на строительство первой в стране АЭС «Росатом» подписал с Бангладеш в декабре 2015 г. Станция расположена на побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки. Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд.

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Политика
Новости

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии. Глава государства направил президенту Франции поздравительную телеграмму. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин высоко оценивает российско-французские отношения, которые «традиционно играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте», - говорится в сообщении. «Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – приводятся слова Путина из телеграммы.

Президент России надеется, что договоренности, которые были достигнуты на переговорах с Макроном в мае, будут способствовать развитию взаимовыгодных связей и политического диалога между Москвой и Парижем.

Макрон вместе с супругой Брижит должен приехать в Москву в воскресенье, 15 июля. В этот день на стадионе «Лужники» состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. Французская сборная сыграет с командой Хорватии.

Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину