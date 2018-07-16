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Правительство сохранило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями

Правительство продлило до 2024 г. полномочия Внешэкономбанка (ВЭБа) в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых актов.

Внешэкономбанк с 2003 г. является государственной управляющей компанией (ГУК) и по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, не выбравших частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых молчунов).

На конец I квартала 2018 г. под управлением ВЭБа было 1,7 трлн руб. таких накоплений. Речь идет о пенсионных накоплениях около 36 млн человек. Всего на сегодняшний день в ВЭБ переданы средства около 52 млн будущих пенсионеров, указывает ТАСС.

В I квартале 2018 г. ГУК заработала для них 7,9% годовых. За 2017 г. доходность расширенного портфеля ВЭБа (в нем формируют накопления молчуны) составила 8,6% – это более чем вдвое превышает инвестиционный доход НПФ (в чистом виде они заработали для будущих пенсионеров всего 3,8%).

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин, Центробанк и ВЭБ рассматривают возможность передачи банку полномочий негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для решения проблемы молчунов в новой системе пенсионных накоплений.

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