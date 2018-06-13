Внешэкономбанк уравняют с негосударственными пенсионными фондами Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Минфин, Центробанк и Внешэкономбанк, как одна из управляющих компаний, которые работают с деньгами «молчунов» (то есть граждан, которые оставили свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, ПФР), рассматривают вариант наделить ВЭБ полномочиями негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Это необходимо, чтобы оставить за ВЭБом накопления россиян в новой пенсионной системе – индивидуальном пенсионном капитале, ИПК, сообщил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев.

В ПФР хранят свои накопления 36 млн россиян, но действующая система пенсионных накоплений будет реформирована, скорее всего, в институт ИПК, и роль ВЭБа в нем непонятна. Но откладывать решение нельзя – через месяц-другой законопроект о системе ИПК будет представлен для общественного обсуждения, а в осеннюю сессию – внесен в Госдуму, сообщил Моисеев.

Минфин, ЦБ и ВЭБ рассматривают два варианта для «молчунов»: передать их накопления в распределительную часть (куда сейчас идут страховые взносы, которые ранее поступали в накопительную часть пенсии) или раздать по НПФ, рассказал Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»): «Надо сделать так, чтобы у ГУК (государственная управляющая компания, ВЭБ) появились полномочия НПФ, чтобы был какой-то окологосудаственный НПФ, а ГУК бы сохранила свою роль».

Этот вопрос уже прорабатывается с новой командой ВЭБа – в мае госкорпорацию возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. Сейчас обсуждается вариант, когда ГУК будет сохранена и под нее подобран некий НПФ, объяснил Моисеев. С ним согласен зампред ПФР Николай Козлов – создать государственный НПФ для средств «молчунов» целесообразно, это не обидит россиян.

Пенсионные накопления «молчунов» составляют чуть меньше 1,7 трлн руб., следует из отчетности ВЭБа. В I квартале 2018 г. банк заработал для них 7,9% годовых. За 2017 г. доходность расширенного портфеля ВЭБа (в нем формируют накопления «молчуны») составила 8,6% – более чем в два раза выше инвестиционного дохода НПФ (в чистом виде они заработали для будущих пенсионеров всего 3,8%).

Большинство НПФ так и не смогли показать доходность как у ВЭБа, для любого «молчуна» предложение Минфина – несомненный плюс, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. К тому же обсуждались разные варианты, что делать с этими деньгами, как их распределять между НПФ, а так у россиян появится определенность – пенсия инвестирована, причем в госструктуре, рассуждает он. Но НПФ – все равно большая потеря, признает Ногин. В отсутствие свежих денег в системе фонды посматривали на накопления «молчунов» и оценивали, какую часть из них они могли бы получить в рамках ИПК. «Для индустрии это объявление - сигнал, что никаких дополнительных средств при переходе на ИПК им ждать не стоит. Если такое решение будет принято, то это спровоцирует активность НПФ по привлечению «молчунов», – уверен Ногин.

В качестве пенсионного администратора накоплений Моисеев обозначил Московскую биржу – Национальный расчетный депозитарий (НРД). По его словам, ЦБ поддерживает эту идею, НРД справится с задачей, кроме того, у него достаточно надежная инфраструктура, объяснил Моисеев.

«Ведомости» ожидают комментария от Минфина, ВЭБа и Московской биржи. В ПФР и ЦБ отказались от комментариев. До Моисеева в среду вечером дозвониться не удалось.