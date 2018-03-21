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Пять миллионов будущих пенсионеров потеряли 34 млрд рублей

Большая часть граждан не осознает риска потери дохода, когда досрочно меняет фонд
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Россияне, которые в 2017 г. досрочно сменили пенсионный фонд, потеряли в общей сложности 34 млрд руб. инвестиционного дохода, сообщил в среду председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Для отдельного гражданина это может означать потерю от 3000 до 5000 руб., считают в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).

С 2015 г. менять фонд без потери инвестиционного дохода закон разрешает раз в пять лет – если гражданин делает это досрочно, то дохода лишается.

В прошлом году на досрочный перевод пенсионных накоплений было подано 4,89 млн заявлений, по данным ПФР. В частности, о переводе накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) было подано 2,6 млн заявлений (58,3%), еще 1,96 млн заявлений (40,2%) касались смены одного фонда на другой, 76 000 заявлений (1,5%) – перевода средств из фондов в ПФР. Он передаст НПФ 162,9 млрд руб. накоплений граждан, сообщил председатель Дроздов.

В 2016 г. потери россиян из-за досрочной смены фонда были меньше: 4,65 млн человек лишились инвестиционного дохода в размере 27,1 млрд руб., оценивал ПФР.

Из-за слабой финансовой грамотности большая часть граждан не осознает риска потери инвестиционного дохода, когда досрочно меняет фонд, говорит советник президента НАПФ Валерий Виноградов, и теперь 34 млрд руб., которые россияне потеряли за 2017 г., уйдут в резерв по обязательному пенсионному страхованию. Из этих средств сейчас идут выплаты правопреемникам умерших пенсионеров, выплаты гражданам, у которых наступили основания для начисления пенсий, а средств на счете недостаточно, а также гражданам, которые превысили срок дожития с момента выхода на пенсию (сейчас это 246 мес.), объяснил Виноградов.

Лишать закоренелых молчунов, т. е. тех, кто после 14 непрерывных лет нахождения в ПФР (система обязательного пенсионного страхования возникла в 2004 г.) перевел свои накопления в частный фонд, инвестиционного дохода за несколько лет (не более пяти) – нонсенс, это противоречит духу закона о досрочных переходах, считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов: практику нужно прекращать как можно скорей. Сейчас это фактически финансовое наказание для граждан, которые захотели уйти из ПФР в частный, заключает он.

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