ПФР начнет рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта

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Бывший гендиректор Uber нашел новую работу

Один из основателей и бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик вложит $150 млн в стартап City Storage Systems. Это позволит ему стать основным акционером компании, которую он и возглавит, сообщил сам Каланик на своей странице в Twitter.

City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности, парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трл нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.

Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.

City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности, парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трл нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.

Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.

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