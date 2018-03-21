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Пенсионный фонд уволит более 9000 сотрудников

Пенсионный фонд России (ПФР) к 2022 г. планирует сократить более 9000 своих сотрудников (примерно 8%) и в три раза уменьшить число территориальных отделений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к расширенному заседанию правления ПФР.

Количество территориальных органов ПФР на конец 2017 г. оценивается в 1500. За период 2018-2022 гг. их должно остаться «менее 500», говорится в документах. По показателю «численность специалистов ПФР» также запланировано снижение – со 109 000 к концу прошлого года до «менее 100 000» за период 2018-2022 гг.

Такая оптимизация стала возможна благодаря цифровизации работы ПФР и запуску удобных для граждан электронных услуг, в частности электронного «личного кабинета», пояснили агентству в пресс-службе ПФР.

В феврале предправления ПФР Антон Дроздов сообщал о планах сократить 20% сотрудников, передавало его слова RNS. За последние несколько лет фонд уволил около 17% персонала. С 1 января 2017 г., когда администрирование страховых пенсионных взносов перешло в ведение Федеральной налоговой службы, численность сотрудников ПФР сократилась на 10%.