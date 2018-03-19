Пенсионные фонды не отпускают граждан

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В абсолютных цифрах потери составили около 50–55 млрд руб., из которых 34 млрд руб. пришлись на молчунов (кто перевел накопления из ПФР в НПФ) Евгений Разумный / Ведомости

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил на сайте, как граждане в 2017 г. переводили пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании: из 6,3 млн заявлений удовлетворено 4,9 млн, забраковано 1,42 млн.

Чаще всего отказ в переводе накоплений вызван действиями пенсионных фондов, которые различными способами препятствовали переходу клиентов в других фонды, говорит советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов. В частности, ПФР в 2017 г. в 37,1% (0,53 млн заявлений) случаев отказал в переводе накоплений в связи с подачей второго заявления с более поздней датой, а в 24,6% (0,35 млн заявлений) забраковал перевод накоплений из-за подачи заявления в ПФР без подачи уведомления фонда о вновь заключенном договоре с заявителем. Проще говоря, объясняет Виноградов, фонд «рисовал» заявление от имени клиента, зная, что тот уже написал заявление на перевод накоплений в другой фонд. Но доказать эти факты гражданам сейчас проблематично, признает он.

Другие распространенные помехи для перевода пенсионных накоплений – подача неверного заявления (0,23 млн, или 16,3%), подача заявления в пользу текущего фонда (0,11 млн, или 7,5%) и нарушение порядка подачи заявления (0,02 млн, или 1,2%).

Позитивный факт, радуется управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов, состоит в том, что количество забракованных заявлений на перевод накоплений в 2017 г. снизилось: в позапрошлом году отказов было существенно больше – 5,2 млн.

НАПФ заявила, что расценивает данные ПФР об итогах переходной кампании 2017 г. как критические. В прошлом году на досрочный перевод пенсионных накоплений пришлось 4,89 млн заявлений, или 99,8% от всего количества удовлетворенных заявлений. Из-за смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию граждане лишились инвестиционного дохода. Из данных ПФР следует, что в прошлом году на перевод накоплений из ПФР в НПФ пришлось 2,6 млн заявлений (58,3%), еще 1,96 млн заявлений (40,2%) касались смены одного фонда на другой, 76 000 заявлений (1,5%) пришлось на перевод средств из фонда в ПФР.

В абсолютных цифрах потери составили около 50–55 млрд руб., из которых 34 млрд руб. пришлись на молчунов (кто перевел накопления из ПФР в НПФ), оставшаяся часть – потери граждан, которые сменили один фонд на другой, говорит Митрофанов. В пересчете на каждого гражданина потери могут составлять от 3000 до 5000 руб., подсчитали в НАПФ. «Очевидно, подход, что потеря инвестиционного дохода должна стимулировать клиентов НПФ к долгосрочным отношениям с фондами, окончательно показал свою несостоятельность», – говорит Митрофанов.

Представитель НПФ «ВТБ пенсионный фонд» посчитал преждевременным комментировать итоги переходной кампании 2017 г. А гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев считает, что нужно срочно менять процедуру переходов. Нужно вводить обязательное информирование застрахованного лица о потере инвестиционного дохода, предусмотреть период охлаждения, т. е. время, когда страхователь сможет отказаться от договора обязательного пенсионного страхования, а также дать гражданину возможность обратиться с заявлением о переходе к текущему страховщику. «Тогда итоги переходных кампаний будут более понятны и прозрачны», – уверен Сивачев. На изменении порядка переходов настаивают и в НАПФ.

«Ведомости» ожидают комментариев Центробанка, НПФ «Сбербанк» и других крупных фондов.

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