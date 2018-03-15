Власти по-новому заговорили о повышении пенсионного возраста
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Чиновники и госструктуры второй день подряд делают заявления о возможном повышении пенсионного возраста, а потом отказываются от своих слов или говорят, что имели в виду что-то другое.
Во вторник Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал макропрогноз на 2018–2021 гг., в базовый вариант которого заложил повышение начиная с 2020 г. пенсионного возраста по полгода в год, но на следующий день удалил его с сайта. Почему – представитель ВЭБа «Ведомостям» не ответил. Автор удаленного прогноза – зампред ВЭБа, бывший замминистра экономразвития Андрей Клепач.
Сегодня другой крупный макроэкономист – министр экономического развития Максим Орешкин на форуме «Россия. Новые возможности» заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается и на эту тему есть разные предложения (его цитирует «Интерфакс»). На просьбы журналистов уточнить, где именно обсуждается вопрос, сказал «в обществе», не уточнив, относит ли к нему кабинет министров.
Повышение неизбежно
Повышение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на эту непопулярную меру администрация президента и правительство пока не смогли, несмотря на все проблемы пенсионной системы и бюджета. Сейчас перед экономикой стоит еще и демографический вызов: количество трудоспособных россиян сокращается, при том что пенсионеров, которых им предстоит содержать за счет взносов, растет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Между тем продолжительность жизни в стране, по словам президента Владимира Путина, уже достигла 73 лет, а к 2030 г. должна превысить 80 лет.
Без повышения налогов или пенсионного возраста повысить пенсии и качество медицинского и социального обслуживания пенсионеров будет сложно, говорил Орешкин на прошлой неделе в программе «Познер».
Повышение пенсионного возраста неизбежно, и объявить об этом могут уже в течение 2–4 недель после выборов президента, а в мае новое правительство может заложить его в бюджет на будущий год, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Альтернатива – резкое повышение налогов на работающих граждан, говорит он, это сбалансирует пенсионную систему, но ударит по потребительскому спросу и по экономике в целом. Правда, повышение возраста не гарантирует, что НДФЛ вовсе не будет повышен, добавляет он.
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