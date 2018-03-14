ВЭБ прогнозирует повышение пенсионного возраста через два года

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 Евгений Разумный / Ведомости

Внешэкономбанк во вторник вечером, 13 марта, опубликовал прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг. Его базовый вариант предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста с 2020 г. Но уже утром 14 марта документа на сайте не оказалось. Представитель ВЭБа не ответил на запрос «Ведомостей».

С 2020 г. ожидается начало пенсионной реформы, включающей и постепенное увеличение пенсионного возраста, говорилось в прогнозе ВЭБа. Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагается, указывал ВЭБ. До какого возраста в базовый прогноз закладывается повышение пенсионного возраста, в документе не уточнялось.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия – одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Например, Белоруссия с 1 января 2017 г. начала повышать его ежегодно на шесть месяцев – пока он не достигнет 63 лет у мужчин и 58 лет у женщин. Повысить пенсионный возраст предлагал председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин: начиная с 2019 г. ежегодно поднимать его на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

В этом году ВЭБ ждет ускорения роста экономики до 1,8%, а затем - его замедление до 1,1% в основном из-за исчерпания благоприятных факторов, действующих в 2018 г. (например, повышения зарплат бюджетников для выполнения майских указов президента, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу), и снижения цен на нефть. В 2020–2021 гг. рост экономики вновь ускорится – до 1,7–2%. Основной причиной будет рост потребления. Но, в отличие от 2017 г., оно будет опираться на увеличение доходов населения, в том числе бюджетников, говорилось в прогнозе ВЭБа. Правда, в среднесрочной перспективе социальная политика властей будет оставаться консервативной, так, пенсии в реальном выражении расти не будут.

Вопрос повышения пенсионного возраста важен с фискальной точки зрения, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Мера может помочь сократить бюджетный трансферт в Пенсионный фонд России (ПФР), указывали эксперты ЦСР. Сейчас больше 40% его доходов формируются за счет трансфертов. При этом в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предлагал вернуться к индексации пенсий выше инфляции. Вероятно, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, говорилось в прогнозе ВЭБа. Для решения проблемы дефицита ПФР нужно выбирать – повышать возраст, налоги или сокращать расходы, говорит Исаков. При этом оснований считать, что экономисты ВЭБа знают о принятом решении о повышении пенсионного возраста, нет, уверен он. «Могли закладывать и посчитать для своих целей», – полагает Исаков.

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