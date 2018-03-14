ВЭБ прогнозирует повышение пенсионного возраста через два года

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55
Евгений Разумный / Ведомости
Внешэкономбанк во вторник вечером, 13 марта, опубликовал прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг. Его базовый вариант предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста с 2020 г. Но уже утром 14 марта документа на сайте не оказалось. Представитель ВЭБа не ответил на запрос «Ведомостей».
С 2020 г. ожидается начало пенсионной реформы, включающей и постепенное увеличение пенсионного возраста, говорилось в прогнозе ВЭБа. Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагается, указывал ВЭБ. До какого возраста в базовый прогноз закладывается повышение пенсионного возраста, в документе не уточнялось.
Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия – одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Например, Белоруссия с 1 января 2017 г. начала повышать его ежегодно на шесть месяцев – пока он не достигнет 63 лет у мужчин и 58 лет у женщин. Повысить пенсионный возраст предлагал председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин: начиная с 2019 г. ежегодно поднимать его на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
В этом году ВЭБ ждет ускорения роста экономики до 1,8%, а затем - его замедление до 1,1% в основном из-за исчерпания благоприятных факторов, действующих в 2018 г. (например, повышения зарплат бюджетников для выполнения майских указов президента, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу), и снижения цен на нефть. В 2020–2021 гг. рост экономики вновь ускорится – до 1,7–2%. Основной причиной будет рост потребления. Но, в отличие от 2017 г., оно будет опираться на увеличение доходов населения, в том числе бюджетников, говорилось в прогнозе ВЭБа. Правда, в среднесрочной перспективе социальная политика властей будет оставаться консервативной, так, пенсии в реальном выражении расти не будут.
Вопрос повышения пенсионного возраста важен с фискальной точки зрения, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Мера может помочь сократить бюджетный трансферт в Пенсионный фонд России (ПФР), указывали эксперты ЦСР. Сейчас больше 40% его доходов формируются за счет трансфертов. При этом в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предлагал вернуться к индексации пенсий выше инфляции. Вероятно, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, говорилось в прогнозе ВЭБа. Для решения проблемы дефицита ПФР нужно выбирать – повышать возраст, налоги или сокращать расходы, говорит Исаков. При этом оснований считать, что экономисты ВЭБа знают о принятом решении о повышении пенсионного возраста, нет, уверен он. «Могли закладывать и посчитать для своих целей», – полагает Исаков.
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
1/21
Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
2/21
Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
3/21
Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
4/21
Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
5/21
Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
6/21
Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
7/21
Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
8/21
Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
9/21
Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
10/21
DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
11/21
Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
12/21
Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
13/21
Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
14/21
Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
15/21
Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
16/21
Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
17/21
Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
20/21
Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет