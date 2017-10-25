Сколько можно работать
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Власти в очередной раз пытаются придумать, как не повышать пенсионный возраст. Одна из идей – увеличить минимальный трудовой стаж: мол, так люди будут дольше работать, т. е. платить больше взносов, да еще и выходить из теневого сектора – двойной выигрыш. Чиновники опасаются социальной напряженности, которая возникнет при повышении возраста. При повышении стажа она действительно будет ниже, считает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, ведь возраст касается всех, а средний стаж россиян при выходе на пенсию и так приличный – 34 года, по данным Пенсионного фонда.
На работающих приходится все больше пенсионеров, в будущем эта нагрузка лишь увеличится, предупреждают демографы. Мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55, а живут, по данным Росстата, более 67 лет и более 77 соответственно. Женщина в России в среднем проводит на пенсии 20–25 лет – это уникально долгий срок, замечает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
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