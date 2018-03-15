Кудрин рассказал, что сделает в первую очередь, если станет премьером По мнению бывшего вице-премьера, корень проблем России – в недостаточно эффективном госуправлении {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 15.03.18