Кудрин рассказал, что сделает в первую очередь, если станет премьером

По мнению бывшего вице-премьера, корень проблем России – в недостаточно эффективном госуправлении

15.03.18
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