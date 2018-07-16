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Сервис Booking.com перестал работать в Крыму

Сервис по бронированию отелей Booking.com перестал работать в Крыму из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство «Крыминформ». «Ведомости» ждут официального комментария Booking.com.

В сообщении говорится, что система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции против Крыма и запретила туристам резервировать места в крымских объектах размещения. «Сайт компании сообщает об этом при попытке забронировать отель или хостел в любой точке полуострова», – уточняет агентство.

Издание указывает, что на блокировку своих площадок на сайте пожаловались также владельцы объектов размещения. Они уточнили, что сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов объектов в Крыму. «Официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах», – пишет агентство.

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, созданная в Амстердаме в 1996 г. На начало апреля 2018 г. в базе данных сайта содержатся более 1,7 млн объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях, напоминает издание.