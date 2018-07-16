Бизнес

Новости

Суд частично поддержал НМТП в споре из-за танкера «Пенелопа»

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Минтрансу, Росморречфлоту и капитану порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, передает «Интерфакс».

Суд признал все действия и бездействия Минтранса, Росморречфлота и капитана порта, в том числе его распоряжения о движении и расстановке судов, недействительными. Суд отказался удовлетворить требования НМТП о привлечении капитана порта к дисциплинарной ответственности, обязав Минтранс в течение 30 дней принять меры к устранению нарушений.

В феврале в порту Новороссийск произошла задержка загрузки танкеров из-за блокирования танкером «Пенелопа» путей подхода. НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил должностные обязанности и создал в порту опасную ситуацию, утверждал «Ведомостям» представитель «Транснефти» (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). Неоднократные обращения к Росморречфлоту результата не принесли, говорил представитель нефтяной компании. Тузинкевич пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб другим лицам, утверждал он. «Пенелопу» долгое время не могли загрузить из-за того, что владелец судна - компания «Прайм шиппинг» - не представил документы, оформленные надлежащим образом. Из-за задержки загрузки танкеры заполнились все резервуары порта. На подъездных путях скопились 2389 вагонов-цистерн, из-за чего РЖД приостановила отправку вагонов с нефтепродуктами к порту.

Из-за сложившейся ситуации «Транснефть» направила жалобу в Минтранс, ФСБ и Генпрокуратуру. Позже Минтранс сообщил о нормализации ситуации. По мнению ведомства, проблемы с разгрузкой танкеров наблюдались из-за временного вывода из эксплуатации причалов № 26 и № 27, недолжного взаимодействия операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком, а также из-за штормовой погоды. В начале марта танкер «Пенелопа» покинул порт, в котором находился с 31 января.