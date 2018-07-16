Тема дня: Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки
Путин согласился на допрос подозреваемых во вмешательстве в выборы США сотрудников ГРУ
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Суд частично поддержал НМТП в споре из-за танкера «Пенелопа»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Минтрансу, Росморречфлоту и капитану порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, передает «Интерфакс».

Суд признал все действия и бездействия Минтранса, Росморречфлота и капитана порта, в том числе его распоряжения о движении и расстановке судов, недействительными. Суд отказался удовлетворить требования НМТП о привлечении капитана порта к дисциплинарной ответственности, обязав Минтранс в течение 30 дней принять меры к устранению нарушений.

В феврале в порту Новороссийск произошла задержка загрузки танкеров из-за блокирования танкером «Пенелопа» путей подхода. НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил должностные обязанности и создал в порту опасную ситуацию, утверждал «Ведомостям» представитель «Транснефти» (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). Неоднократные обращения к Росморречфлоту результата не принесли, говорил представитель нефтяной компании. Тузинкевич пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб другим лицам, утверждал он. «Пенелопу» долгое время не могли загрузить из-за того, что владелец судна - компания «Прайм шиппинг» - не представил документы, оформленные надлежащим образом. Из-за задержки загрузки танкеры заполнились все резервуары порта. На подъездных путях скопились 2389 вагонов-цистерн, из-за чего РЖД приостановила отправку вагонов с нефтепродуктами к порту.

Из-за сложившейся ситуации «Транснефть» направила жалобу в Минтранс, ФСБ и Генпрокуратуру. Позже Минтранс сообщил о нормализации ситуации. По мнению ведомства, проблемы с разгрузкой танкеров наблюдались из-за временного вывода из эксплуатации причалов № 26 и № 27, недолжного взаимодействия операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком, а также из-за штормовой погоды. В начале марта танкер «Пенелопа» покинул порт, в котором находился с 31 января.

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Бизнес
Новости

США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины пяти стран

Ведомости
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Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ответных пошлин Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции. Ранее перечисленные страны обложили дополнительным налогом импорт американских товаров из-за заградительных пошлин, которые США ввели в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Вашингтон считает ответные действия стран незаконными. Об этом говорится в сообщении управления торгового представителя США.

«Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом ранее в этом году, оправданы согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву», - говорится в сообщении.

«Вместо того, чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили ввести ответные пошлины, предназначенные для наказания американских рабочих, фермеров и компаний», - приводятся в сообщении слова торгового представителя США Роберта Лайтхизера. «Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своих интересов, мы настоятельно призываем наших торговых партнеров конструктивно работать с нами над проблемами, создаваемыми... избыточными мощностями в стальном и алюминиевом секторах», - заявил Лайтхизер.

В начале июля Россия, Швейцария и Китай подали жалобы в ВТО на пошлины США. Другие члены ВТО, включая ЕС, Мексику, Канаду и Норвегию, ранее инициировали аналогичную процедуру в ВТО.

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Политика
Новости

Путин согласился на допрос подозреваемых во вмешательстве в выборы США сотрудников ГРУ

Ведомости
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Россия готова допросить 12 сотрудников ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США, при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Комиссия Мюллера может присутствовать на этом допросе при условии, если Россия, в свою очередь, допросит тех, кого подозревает в незаконных действиях. Речь идет об основателе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере и его партнерах, пояснил российский президент.

Путин также отметил, что пока ему не известно об обвинениях, которые предъявили 12 сотрудникам ГРУ: «Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь».

За несколько дней до встречи Путина и Трампа американские власти обвинили 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы президента США. Обвиняемые незаконным способом получали информацию американских политиков и потом распространяли ее, пришла к выводу комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он больше года ведет расследование о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на выборы президента США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Стиль жизни
Новости

Джек Ма побывал в родном городе Дерипаски

Ведомости
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Основатель компании Alibaba Джек Ма побывал в городе Усть-Лабинске (Краcнодарский край), в котором жил и учился в школе российский бизнесмен, крупнейший акционер UC Rusal Олег Дерипаска. В знак поддержки приютов для бездомных животных «ПовоДОГ» Джек Ма сфотографировался с двумя собаками в футболке с надписью Dog and Football Fan. Фотографию в своем аккаунте в Instagram опубликовал Дерипаска.

«Джек Ма, основатель Alibaba.com, с бурбулем Аидой и хортой Зайкой фотографируется в знак поддержки приютов «ПовоДОГ», – гласит подпись к фотографии. «Кроме Сочи открываем на днях приют в Подмосковье, затем в Красноярске, Иркутске и Абакане», – уточнил российский бизнесмен.

Джек Ма приехал в Россию с частным визитом на чемпионат мира по футболу, рассказал РБК источник на рынке электронной торговли. Представители Alibaba и Дерипаски не стали комментировать цели визита бизнесмена в Россию.

С 2014 по 2018 г. на открытие приютов «ПовоДОГ» фонд Дерипаски «Вольное дело» потратил 250 млн руб. Первый приют для собак был открыт в Сочи накануне зимних Олимпийских игр. В 2018 г. фонд собирается открыть аналогичные приюты в подмосковном Наро-Фоминске, Абакане, Красноярске и Иркутске.

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Стиль жизни
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости
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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. В списке 100 человек, ни одного россиянина в нем нет.

Первое место в рейтинге занял американский боксер Флойд Мейвезер. Его доход за год Forbes оценил в $285 млн. На втором месте – голливудский актер Джордж Клуни, чей годовой доход оценен в $239 млн. Замыкает первую тройку модель Кайли Дженнер. Она, по оценке Forbes, заработала за год $166,5 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли телеведущая Джудит Шейндлин (оценка дохода – $147 млн), актер Дуэйн Джонсон ($124 млн), музыканты групп U2 ($118 млн коллективно) и Coldplay ($115,5 млн коллективно), футболисты Лионель Месси ($111 млн) и Криштиану Роналду ($108 млн) и певец Эд Ширан ($110 млн).

В категории «Спортсмены» в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей также попали боец Конор Макгрегор ($99 млн), футболист Неймар ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), теннисист Роджер Федерер ($77,2 млн). Категорию «Актеры» представляют Роберт Дауни-младший ($81 млн), Джеки Чан ($45,5 млн), Том Круз ($43 млн) и др. При этом в список вошли всего две актрисы – это Скарлетт Йоханссон ($40,5 млн) и София Вергара ($42,5 млн). Из музыкантов в рейтинг попали, в частности, певцы Бруно Марс ($100 млн) и Джастин Бибер ($83,5 млн) и певица Кэти Перри ($83 млн). Кроме того, в рейтинг знаменитостей Forbes включает писателей. Их всего двое – это Джеймс Паттерсон ($86 млн) и Джоан Роулинг ($54 млн).

В совокупности доходы 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей достигли $6,3 млрд (до уплаты налогов). Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечает Forbes.

При составлении рейтинга издание оценивает доходы звезд в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. При оценке не вычитаются суммы, которые звезды платят своим менеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Политика
Новости

Представитель Депардье назвал пиар-акцией новость о долгах актера по налогам

Ведомости
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Информация о том, что приставы не смогли взыскать с Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске, является «обыкновенной PR-акцией с целью создать общественный резонанс». Об этом говорится в комментарии финансовой службы Депардье, поступившем в редакцию «Ведомостей». Ни налоговый орган, ни судебный пристав-исполнитель не воспользовались стандартным способом урегулирования задолженности – безакцептным списанием средств с расчетного счета, который известен обеим службам, говорится в заявлении. Кроме того, пристав-исполнитель на вопрос финансовой службы актера об источнике возникновения задолженности ответить не смог.

«Информация о возникшей задолженности в 1113 руб. была получена финансовой службой господина Депардье 08.07.2018 г., а именно уже после окончания исполнительного производства, и это при учете того, что на вооружении бухгалтерии Депардье все самые современные электронные инструменты взаимодействия с налоговым органом. В настоящее время с налоговым органом ведется активная работа с целью урегулирования инцидента», - говорится в комментарии.

Финансовая служба актера утверждает, что Депардье осуществляет предпринимательскую деятельность в России с 2013 г. и всегда «являлся, является и будет являться образцовым налогоплательщиком». «Обещание главы республики Мордовии, которое было озвучено и в СМИ в 2013 г., о безвозмездной передаче квартиры или дома на территории республики Мордовия в личное пользование (и собственность) Жерару Депардье так и остались словесными обещаниями», – говорится в сообщении. По этой причине судебные приставы не нашли собственности у актера. Депардье в Саранске имеет лишь прописку в квартире друга. Единственная квартира, которая принадлежит Депардье на территории России, находится в республике Чечня в городе Грозном, говорится в заявлении. Эту квартиру актеру подарил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия появилась информация о том, что приставы не смогли взыскать с Депардье налоговую задолженность в Саранске. Размер задолженности, а также данные о том, за какой срок она возникла, не указаны.

Новые русские

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Финансы
Новости

ЦБ начал проводить контрольные закупки в банках

Ведомости
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Центробанк начал проводить контрольные закупки в банках до вступления в силу соответствующих поправок. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, передает «Интерфакс».

Зампред ЦБ пояснила, что до вступления поправок в силу регулятор не может использовать собранный материал для фиксации фактов нарушения. «Сейчас мы пока взаимодействуем с МВД, и они нам помогают проводить такого рода закупки», - добавила она.

Сейчас регулятор обязан предупреждать кредитные организации о плановых проверках. Комитет Госдумы по финансовому рынку 12 июля одобрил поправки в закон, позволяющие ЦБ проводить контрольные закупки в банках без предварительного уведомления. Это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов, объяснял представитель ЦБ.

О том, что ЦБ хочет получить право на контрольные закупки в банках, Полякова рассказывала еще в сентябре 2017 г. Такие проверки будут грозить банкам, в которых регулятор уже нашел признаки забалансовых вкладов, рассказывала она.

Экономика
Новости

Рост промышленного производства в России замедлился до минимума с начала года

Ведомости
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По данным Росстата, рост промышленного производства в России в июне 2018 г. замедлился до 2,2% в годовом выражении – месячного минимума с начала года. Рост промышленности в июне оказался ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» (3,1%).

В мае промышленность выросла на 3,7% в годовом сравнении, в апреле – на 3,9%, в марте – на 2,8%, в феврале – на 3,2%, в январе – на 2,4%. Рост промпроизводства за все полугодие составил 3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2018 г. промышленность, согласно расчетам Росстата, снизилась на 0,4%, впервые с начала года. В мае, апреле и марте фиксировался рост на 0,5%, в январе – на 1,9%, в феврале рост был нулевым.

Минэкономразвития в апреле понизило прогноз роста промпроизводства на 2018 г. до 1,7% с 2,5% по предыдущему прогнозу, но в конце июня подняло его обратно до 2,5% после пересчета статистики Росстатом.

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Бизнес
Новости

ЕС временно ввел ограничения на поставки птицы из России

Ведомости
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ЕС ввел временный запрет на поставки мяса птицы и мясной продукции из птицы российского производства. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Запрет введен из-за возникновения на территории нескольких областей России очагов высокопатогенного гриппа птиц. Решение об ограничении поставок было принято директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии. Запрет распространяется на продукцию всех российских предприятий, занимающихся производством мяса птицы и полуфабрикатов из него, отмечается в документе.

В конце июня власти Казахстана ввели запрет на поставки продукции более чем с 30 российских предприятий из-за птичьего гриппа. Под запрет попали живые птицы, яйца, пух и перья, мясо птиц, а также корма для птиц.

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Политика
Новости

Трамп назвал встречу с Путиным тет-а-тет «хорошим началом для всех»

Ведомости
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После продлившейся 2 часа 10 минут встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа американский президент заявил, что это хорошее начало для всех.

«Думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех», – сказал Трамп в начале рабочего завтрака делегаций России и США. Пресса была допущена только на первые 20 секунд встречи в расширенном составе для фотографирования.

Российскую сторону на рабочем завтраке представляют кроме Путина министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Антонов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. С американской стороны – госсекретарь Майкл Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, спецпомощник президента США по России Фиона Хилл, посол США в России Джон Хантсман.

После встречи в расширенном составе состоится совместная пресс-конференция президентов Путина и Трампа.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Встреча Путина с Трампом продлилась на 40 минут дольше отведенного времени

Ведомости
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По словам собеседника «Ведомостей», близкого к организаторам, встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате тет-а-тет закончилась около 16.15 мск. Она продлилась на 40 минут дольше запланированного времени: на переговоры президентов с глазу на глаз было отведено 1,5 часа.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа проходила в Президентском дворце в Хельсинки и началась почти с часовой задержкой. Лидеры не ответили ни на один вопрос журналистов перед ее началом.

После беседы президентов один на один начнутся российско-американские переговоры в расширенном составе – делегации встретятся за ланчем, а по его завершении состоится пресс-конференция Трампа и Путина.

По данным агентства CNN, ссылающегося на неназванный источник в администрации президента США, Трамп лично настоял на встрече с Путиным тет-а-тет в самом начале саммита, чтобы составить неискаженное представление о Путине и не допустить утечек конфиденциальной информации. Многие советники Трампа занимают жесткую позицию по отношению к России, отмечает агентство.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что Москва и Вашингтон уделяют особое внимание именно двустороннему контакту президентов, поскольку он важен для выстраивания дальнейшей «химии» между лидерами. По его словам, «поэтому и американцы, и мы уделяем очень большое внимание именно двустороннему контакту, в ходе которого президенты могут в свободном режиме затронуть любые темы, которые захотят обсудить».

Во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге год назад вместо запланированных 40 минут два президента беседовали 2 часа 15 минут.

Бизнес
Новости

Франция решила закрыть торговое представительство в России

Ведомости
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Французские власти решили закрыть бюро посольства Франции, обеспечивающее деятельность представительства по торговле и инвестициям между двумя странами Business France (французская госкомпания). Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Москве.

Такое решение принято из-за ухудшения условий работы в России, отметили в дипломатической миссии. «Решение принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства», - поясняется в сообщении. Длительный период переговоров по вопросу статуса бюро Business France в России прекращен.

На протяжении последних месяцев условия работы Business France в России существенно ухудшились, «в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией». Директор представительства, обладающий дипломатическим паспортом, был выдворен с территории России. «Местные условия <...> не позволяют Business France осуществлять задачи госслужбы по поддержке французских предприятий на территории России», - говорится в сообщении.

В свою очередь в российском МИДе заявили о готовности обсуждать статус торгового представительства Франции в России. Российская сторона еще не получала уведомлений о его закрытии, сообщили в ведомстве. «Российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством. Если решение о закрытии торгпредства Франции будет принято, то надо четко понимать — это исключительное желание французской стороны. Мы — за развитие торговых связей», — заявили в российском ведомстве.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что торгпредство посольства Франции в России с 17 июля прекратит работу в связи «с лишением его российским МИД дипломатического статуса».

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