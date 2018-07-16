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«Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ100

В понедельник, 16 июля, на авиашоу Farnborough президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, входит в госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация) Александр Рубцов и основатель компании Peruvian Airlines Цезарь Катаньо подписали соглашение о намерениях по приобретению российской гражданской авиатехники, сообщил представитель ГСС. Планируя расширение бизнеса, Peruvian Airlines рассматривает возможность приобретения ближнемагистральных самолетов SSJ100. Также рассматривается возможность получить перспективный российский самолет МС-21, говорится в релизе.

ТАСС с церемонии подписания сообщает, что в соглашении идет речь о 10 SSJ100 и 10 МС-21.

SSJ100 – первый самолет, разработанный в России. Выпускается с 2011 г., дальность полета базовой модели – 3048 км, вместимость – 98 пассажиров. В 2011–2017 гг. выпущено 156 штук. Сейчас только две иностранные авиакомпании эксплуатируют SSJ100 – это мексиканская InterJet (22 судна) и ирландская CityJet (6). Среднемагистральный МС-21-300 (163 пассажира) разработан корпорацией Иркут, также входящей в ОАК. Сейчас идут испытания лайнера, поставки авиакомпаниям должны стартовать в начале 2020 г.

Peruvian Airlines – небольшая авиакомпания, созданная в 2009 г., говорится на ее сайте. Сейчас у нее в парке 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737.

В апреле на авиашоу в Анталье ГСС также подписала рамочные соглашения о поставке 40 SSJ100 в Иран – по 20 штук авиакомпаниям Iran Air Tours и Aseman. Но это будут суда доработанной модификации, доля российских комплектующих в них вырастет на 10–15% (до 50–60%), что позволит снизить стоимость, рассказывал тогда Рубцов. Рост российской локализации необходим, чтобы исполнение контракта стало возможным, так как Иран находится под американскими санкциями и поставки ему западной авиатехники запрещены. Российскими у этих судов будут интерьеры, электросистемы, гидравлика. «Мы ведем большую работу с потенциальными российскими поставщиками комплектующих, исходя из критериев цены и качества», – добавил Рубцов. Поставки по этим соглашениям предполагается начать в 2020 г. и завершить в течение двух лет, до конца года компания планирует согласовать твердые контракты, рассказал он.

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