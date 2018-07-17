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McDonald's и Starbucks разработают стаканчик из перерабатываемых материалов

Сеть быстрого питания McDonald's решила присоединиться к Starbucks и Closed Loop Partners, которые собираются создать стаканчик для напитков из материалов, подлежащих вторичной переработке или компостированию, передает CNBC. Компании нацелены на то, чтобы уменьшить количество пластика в одноразовых изделиях.

Starbucks и Closed Loop начали сотрудничать по вопросу разработки безвредных для окружающей среды стаканчиков еще в марте. В сентябре стартует их программа NextGen Cup Consortium and Challenge. В рамках этой программы бизнесмены, изобретатели и эксперты могут предложить свои идеи. Прежде чем найти замену пластиковым соломинкам и крышкам, специалисты NextGen должны создать новый тип стаканчиков.

По оценкам брендов, ежегодно на мусорные полигоны попадают около 600 млрд стаканчиков, в составе которых есть пластик.

McDonald's и Starbucks планируют инвестировать по $5 млн в NextGen.

Ранее Starbucks, расходующий более 1 млрд пластиковых трубочек в год, объявил, что полностью откажется от их использования к 2020 г. «Не использовать соломинку – лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды», – заявил вице-президент Starbucks Коллин Чепмен.

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