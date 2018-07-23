Акции UC Rusal подорожали на ожидании решений минфина США по санкциям
Заявления минфина США о возможном нахождении приемлемого решения по санкциям в отношении UC Rusal спровоцировали рост котировок компании на открытии торгов Гонконгской биржи. Котировки бумаг росли до трехмесячного максимума на 17%: с предыдущих $2,10 до $2,45. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Минфин США 21 июня подтвердил получение от UC Rusal плана вывода компании из-под санкций. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Reuters заявил, что компания обратилась «по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]». Он подчеркнул, что у его ведомства нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», – добавил он.
Санкции минфина США против UC Rusal, а также других подконтрольных Олегу Дерипаске компаний были введены 6 апреля. В конце апреля власти США заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас он контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. При этом Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ до менее 50%.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)