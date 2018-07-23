Минтранс намерен обязать оператора «Платона» менять устройства каждые три года
Минтранс России предложил обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств, по данным которых рассчитывается плата за проезд, а оператора «Платона» - менять их каждые три года. Сведения о подготовке такого постановления правительства Минтранс разместил на портале regulation.gov.ru.
Просроченные бортовые устройства грузовиков «могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств», отмечает Минтранс. «Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами», - поясняет Минтранс.
Если законопроект поддержат заинтересованные ведомства, он может вступить в силу в сентябре 2018 г.
Оператором системы «Платон» является компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). Сейчас у АО «РТ-инвест» (входит в «Ростех») 50% РТИТС, у Игоря Ротенберга - 23,5%, у гендиректора «РТ-инвеста» Андрея Шипелова 19%, у гендиректора самой РТИТС Антона Замкова - 7,5% в уставном капитале компании.
По данным РТИТС, российским перевозчикам выдано более 770 000 бортовых устройств. Устройства выдаются бесплатно, однако имеют залоговую стоимость около 7000 руб. В этом году индексация тарифа «Платона» (сейчас - 1,90 руб. за 1 км) перенесена на 1 июля 2019 г. Плату обязаны вносить собственники транспортных средств с разрешенной массой более 12 т независимо от фактической массы груза.