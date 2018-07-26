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Московская полиция провела обыски по делу о черном рынке лекарств от рака

Московская полиция обыскала фармацевтический склад компании ООО «Система» и изъяла документы и технику в рамках уголовного дела в отношении экс-сотрудника международной фармацевтической компании Roche. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего протокола.

О том, что ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении экс-сотрудников Roche, стало известно 1 марта. В феврале полиция провела обыски в офисе Roche в Москве. В середине июля по этому делу прошли новые обыски по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, отмечает издание. Оперативники, по данным РБК, искали свидетельства того, что со склада перепродавались на черный рынок дорогостоящие лекарства от рака. РБК направил запрос в МВД.

Собеседник РБК, близкий к ГУ МВД по Санкт-Петербургу, уточнил, что компания «Система» связана с Александром Максименко. Он является учредителем и директором компании «Монолит», расположенной по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, стр. 11, пишет издание. Согласно Единому реестру лицензий, по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, лицензии на фармацевтическую деятельность были выданы еще нескольким компаниям — «Главфарм», «Мосфарм», «Темп», «Фармисток» и «Лекарь».

Подозреваемым по этому делу проходит бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров. Следователи считают, что он мог принимать участие в похищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб (бренды «Мабтера» компании Roche и «Ацеллбия» российского производителя «Биокад»). По мнению следствия, он с другими фигурантами дела мог также незаконно выписывать рецепты на препарат, получать его в сети аптек и перепродавать на черном рынке.

Ритуксимаб - препарат против рака крови. До 2014 г. его под брендом «Мабтера» производила только Roche, позже на рынок вышел отечественный аналог «Ацеллбия» от «Биокада».