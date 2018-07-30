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Производитель водки Beluga купил первое винодельческое хозяйство

Один из крупнейших в России производителей водки Beluga Group (владеет марками «Беленькая», «Мягков», Beluga и др.) покупает первый винодельческий актив - 80% в краснодарском хозяйстве «Вилла Романов». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника алкогольного рынка. Информацию о сделке подтвердил предправления и основной владелец группы Александр Мечетин.

По словам бизнесмена, сделку ранее одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она - в завершающей стадии. «Для Beluga это первый актив в сфере виноделия, поэтому возражений с нашей стороны быть не могло», - отметил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Мечетин не раскрывает стоимость актива, однако, по данным источника газеты, цена сделки превысит $20 млн (более 1,2 млрд руб.). Сделка позволит Beluga Group получить виноградники и винодельню, выпускающую до 2,5 млн бутылок премиальных тихих и игристых вин в год.

Газета отмечает, что «Вилле Романов» на Таманском полуострове принадлежит 1 тыс. га земель, из которых 231 га с уже высаженными виноградниками европейских сортов каберне-совиньон, мерло, пино-нуар, шардоне и др. Первый урожай с них получен в 2016 г. Терруар компании — зарегистрированная географическая зона для вин с защищенным наименованием места происхождения. При этом в 2017 г. продажи хозяйства составили всего 57,62 млн руб.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с изданием характеризовал «Виллу Романов» как «одну из самых современных и новых виноделен в стране», которая выпускает вино в среднеценовом и премиальном сегментах. «Это созданный с нуля проект Андрея Романова», — отмечает он. Ранее бизнесмен владел производителем вина «Русский Азов». В начале 2016 г. он продал актив холдингу «Ариант» за 1,5 млрд руб. В хозяйстве «Вилла Романов» ему принадлежат 39%, 61% — у Светланы Малаховой, уточняет издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». После сделки с Beluga Group Романов останется партнером проекта, уточнил Мечетин. Связаться с Романовым газете не удалось.

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