Минфин объяснил, как поддержит российских виноделов

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Виноград может стать инструментом налоговой поддержки виноделов Сергей Мальгавко / ТАСС

Минфин предлагает изменить схему поддержки российских виноделов. С 2019 г. он хочет отменить пониженную ставку акциза на вина, включая игристые, с защищенными географическим указанием (ЗГУ) и наименованием места происхождения (ЗНМП). В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг.» министерство предложило ввести единую ставку как для отечественных, так и для импортных тихих и игристых вин.

Выпуск вин ЗГУ и ЗНМП в России невелик – около 5 млн л, или 1,5% от всего производства, по данным Союза виноградарей и виноделов России. С 2016 г. для них действует пониженный акциз. Для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный – 5 руб.; для игристых – 36 и 14 руб. соответственно. Сначала льготой пользовались и российские, и импортные вина. Но в мае прошлого года Минфин уточнил: льгота предназначена только для российских вин.