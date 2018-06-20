Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сейчас обсуждается отмена льготного акциза для российских виноделов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к винодельческим компаниям. Информацию подтвердили два федеральных чиновника. В Минэкономразвития, сказал его представитель, известно об обсуждении этого вопроса.
Пониженный акциз для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в России действует с 1 января 2016 г. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный акциз – 5 руб. за 1 л; для игристых вин – 36 и 14 руб. соответственно. До мая прошлого года льготными ставками пользовались и российские, и импортные вина. Но оказалось, что импортеры применяли льготу неправомерно, поскольку Налоговый кодекс не уточняет страну происхождения, зато уточнения даются в отраслевом законе, и направлена эта льгота именно на поддержку российского виноделия. В мае Минфин выпустил приказ, что льгота предназначена только для российских вин.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}