Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Льготное брожение умов

Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов

Это одна из наиболее существенных мер поддержки отрасли
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Сейчас обсуждается отмена льготного акциза для российских виноделов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к винодельческим компаниям. Информацию подтвердили два федеральных чиновника. В Минэкономразвития, сказал его представитель, известно об обсуждении этого вопроса.

Пониженный акциз для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в России действует с 1 января 2016 г. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный акциз – 5 руб. за 1 л; для игристых вин – 36 и 14 руб. соответственно. До мая прошлого года льготными ставками пользовались и российские, и импортные вина. Но оказалось, что импортеры применяли льготу неправомерно, поскольку Налоговый кодекс не уточняет страну происхождения, зато уточнения даются в отраслевом законе, и направлена эта льгота именно на поддержку российского виноделия. В мае Минфин выпустил приказ, что льгота предназначена только для российских вин.

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