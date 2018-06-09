Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Виноделы лезут в карман импортерам

Виноделы просят президента ввести сборы на импортное вино

Вырученные средства – до 30 млрд рублей – они предлагают направить на поддержку отрасли
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Уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших производителей вин – «Абрау-Дюрсо», обратился к президенту России Владимиру Путину с предложениями по развитию российского виноделия. Об этом сообщил «Ведомостям» близкий к одной из винодельческих компаний человек и подтвердил сам Титов. «Ведомости» ознакомились с текстом письма. 24 мая Путин написал на нем: «Патрушеву Д. Н. (Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства. – «Ведомости») и Белоусову А. Р. (Андрей Белоусов – помощник президента. – «Ведомости») рассмотреть и доложить».

Для развития отечественного виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку, пишет Титов. Сейчас виноделы получают от государства ежегодно около 1,5 млрд руб. Но, по словам Титова, требуется на порядок больше: для выполнения целевых показателей для покупки земли, высадки виноградников, инвестиций в производство и инфраструктуру и др. потребуется не менее 50 млрд руб. ежегодно.

Титов уже знает, где найти большую часть необходимых средств. Он предлагает ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. Размер сбора в письме не указан. В нем лишь говорится, что так можно собрать до 30 млрд руб.

Сбор не будет большим, уверяет президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. В Россию ввозится ежегодно около 1 млрд бутылок импортного алкоголя. Получается, при грубых расчетах, сбор с бутылки не превысит 30 руб. Да и вводить его предлагается не сейчас, а по мере развития виноградарства и роста производства в стране, продолжает Попович.

Цены вырастут

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