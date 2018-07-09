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Минфин нашел способ помочь отечественным виноделам, не нарушая принципы ВТО

Задумка неплоха, но не сработает, замечает эксперт
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Министерство финансов хочет с 2019 г. отменить пониженную ставку акциза на вина, включая игристые, с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Такие предложения содержатся в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг.».

Пониженный акциз для вин с ЗГУ и ЗНМП в России действует с 2016 г. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный акциз – 5 руб.; для игристых вин – 36 и 14 руб. соответственно. До мая прошлого года льготными ставками пользовались и российские, и импортные вина. Но оказалось, что импортеры применяли льготу неправомерно, поскольку Налоговый кодекс не уточняет страну происхождения, зато уточнения даются в отраслевом законе, и направлена эта льгота именно на поддержку российского виноделия. В мае Минфин выпустил приказ, по которому льгота предназначена только для российских вин.

Правда, в таком виде льготного акциза быть не может – он нарушает правило ВТО, объясняли «Ведомостям» федеральный чиновник и участник обсуждения в Минэкономразвития. Тогда они уверяли, что над проблемой уже работают Минфин и Минсельхоз.

Минфин нашел выход, следует из Основных направлений бюджетной политики. Ведомство предлагает с 2019 г. относить к подакцизным товарам виноград, из которого отечественные производители делают вино и дистилляты полного цикла производства, и предоставлять тем из них, кто использует в качестве сырья виноград собственного производства, налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.

Предложение Минфина «хорошее»: оно снимает претензии со стороны ВТО, радуется президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Однако если оно технически будет реализовано в существующих формулировках, то оно будет бессмысленным, замечает эксперт. Свою позицию он объясняет так: в России выращиванием винограда и производством вина в 95% случаев занимаются разные юридические лица, хотя в большинстве случаев они входят в одну группу. Это сделано для того, чтобы виноградари смогли получать субсидии от Минсельхоза по госпрограмме как сельскохозяйственное предприятие. Поэтому производители вина в подавляющем большинстве случаев делают вино из винограда, купленного у другого юридического лица.

Если в документах останется запись «виноград собственного производства», это перечеркнет всю хорошую инициативу Минфина – налоговый вычет смогут получить не более 3–5% производителей, считает Попович. Чтобы мера работала на самом деле, формулировка должна быть изменена на «виноград, выращенный на территории Российской Федерации», советует он.

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

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