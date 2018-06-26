Производители российского сидра просят снизить акциз в 4 раза

Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Сидр просит скидку на акциз

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С 2017 г. сидр признан в России сельскохозяйственной продукцией, но, чтобы его производители получали льготы, необходимы изменения Pixabay

Общественная организация «Опора России» попросила министра финансов Антона Силуанова понизить ставки акцизов для производителей сидра из отечественных яблок, а также медовухи и пуаре из российского сырья.

Они хотят, чтобы ставки сравнялись с теми, что применяются для российских вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, т. е. в 4 раза, с 21 руб. за 1 л до 5 руб., говорится в письме. «Ведомости» ознакомились с текстом письма. Представитель Минфина подтвердил его получение.