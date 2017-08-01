Алкоголь получит пропуск в интернет

Минфин предлагает разрешить торговлю алкоголем в сети А. Гордеев / Ведомости

Минфин опубликовал законопроект об интернет-торговле алкоголем. Документ направлен на межведомственное согласование, уточнил представитель министерства.

Минфин предлагает разрешить с 1 января 2018 г. онлайн-продажу вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. С 1 января 2019 г. разрешается продажа в сети всей остальной алкогольной продукции. При этом торговые площадки можно будет создавать только в специальной доменной зоне .egais.ru, говорится в законопроекте. Лицензии на торговлю в сети и присвоение доменных имен магазинам будет выдавать Росалкогольрегулирование, следует из документа.

Лицензию на розничную продажу через интернет пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи получат любые компании и индивидуальные предприниматели. Право на онлайн-продажу другого алкоголя могут получить действующие обладатели лицензией на производство или оптовую продажу алкоголя.

Возможность продавать алкоголь через интернет получают производители, дистрибуторы и импортеры, т. е. компании, имеющие лицензию на оптовую торговлю алкоголем, объясняет гендиректор виноторговой компании Simple Максим Каширин. Логично, что именно эти компании получают право на онлайн-торговлю, поскольку это более понятные и прозрачные участники рынка, их в сотни раз меньше, чем компаний с розничной лицензией, объясняет человек, близкий к одной из алкогольных компаний. Кроме того, производственная и оптовая лицензии выдаются на федеральном, а не на региональном уровне, напоминает председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. Сами требования к лицензиатам намного выше, чем при розничной продаже алкоголя. Это исключит появление недобросовестных продавцов, полагает Добров.

Наличие отдельной доменной зоны позволит потребителю и регулятору отличать легальные сайты по продаже алкоголя от подозрительных, говорит Каширин. Это существенно упрощает контроль: то, что продается вне установленной площадки, априори нелегально, добавляет Добров.

Штрафы растут Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, усиливающий наказание за производство и продажу алкоголя без лицензии, сообщил «Интерфакс». Для должностных лиц предусмотрен штраф от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Штраф юридическим лицам составит 20% от годовой выручки, но не менее 3 млн руб. Физические лица заплатят за незаконную продажу алкоголя от 30 000 до 50 000 руб. с конфискацией продукции. Сейчас максимальный штраф для физических лиц составляет 2500 руб., для юридических – 300 000 руб.

Как технически будет реализована продажа, в проекте не указано. Это будет сделано позже в подзаконных актах, говорит топ-менеджер компании – дистрибутора алкогольной продукции, участвовавшей в обсуждении проекта. В любом случае продажа будет интегрирована в ЕГАИС, будет проверяться возраст покупателя по банковской карте и продажа вне разрешенного временного интервала будет исключена, поясняет он.

Онлайн-торговля алкоголем необходима, особенно для популяризации российских вин, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Вопрос в том, как это будет реализовано в подзаконных актах и даст ли доступ небольшим российским производителям к потребителям в отдаленных районах страны, продолжает он.

В любом случае интернет – это альтернативный канал продажи алкоголя, где можно представить более широкий ассортимент продукции, говорит Каширин. А на полке ритейлера место всегда ограничено. В перспективе онлайн-продажа могла бы стать хорошей альтернативой рознице, считает совладелец компании «Легенда Крыма» (производитель и дистрибутор вин) Михаил Штырлин. Это позволит сделать рынок более конкурентным и цивилизованным, а также снизить цены, уверен он.

«Сан инбев» тоже поддерживает нововведения, они будут способствовать развитию бизнеса, говорит представитель компании Ораз Дурдыев. В ближайшие 2–3 года доля онлайн-торговли будет составлять лишь несколько процентов, но компания готова инвестировать в это направление. «Это могло бы быть в перспективе интересно», – говорит IT-директор ГК «Дикси» Владимир Муравьев. Но организация продажи в отдельной доменной зоне может вызвать определенные трудности, отмечает он.

Доля продуктов питания на рынке интернет-торговли в РФ сегодня невысока – менее 2%, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли. Продажи алкоголя через интернет могут подтолкнуть продажи в этом секторе, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. И через 4–5 лет на онлайн-торговлю может приходиться 2–3% легальных розничных продаж алкоголя, полагает эксперт.