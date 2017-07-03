Через интернет начнут продавать только российское вино

Проект по продаже алкоголя через интернет планируется начать с российских вин-специалитетов, сообщили RNS в Минфине. В пилотный проект также войдет пиво.

На первом этапе, согласно законопроекту Минфина, через интернет будут продавать вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), также на этом этапе начнется онлайн-реализация пива. После окончательного запуска проекта начнутся продажи остальной алкогольной продукции. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца года.

«В информационном сообщении по нашей позиции об определении вин с ЗГУ и ЗНМП подробно прописано, что под ними подразумеваемся российское вино. Так и в этом случае (при онлайн-продажах)», — сообщили RNS в пресс-службе Минфина.

Участники онлайн-рынка алкоголя будут включены в специальную зону ЕГАИС, лицензировать такой вид деятельности будет Росалкогольрегулирование, сообщал «Прайм». «Любые иные сайты, которые будут вне зоны ЕГАИС, будут подлежать автоматической блокировке», - заявлял руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.