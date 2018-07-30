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У Coca-Cola в России сменился гендиректор

Александар Ружевич стал новым гендиректором Coca-Cola в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Ружевич окончил Белградский университет. В Coca-Cola он пришел работать в 1998 г. В разное время он был торговым представителем, коммерческим директором и гендиректором компании в Сербии и Черногории. Причины смены гендиректора Coca-Cola в России в сообщении не уточняются.

До этого Coca-Cola в России возглавлял Стефанос Вафеидис. Он занимал эту должность с сентября 2009 г. Вафеидиса повысили, рассказала «Ведомостям» представитель Coca Cola в России. Он теперь занимает должность директора по премиальному алкоголю в Coca-Cola HBC AG.

Официально Coca-Cola в СССР начали продавать в преддверии Олимпиады-1980, говорится на сайте компании. Первый российский завод был открыт в 1994 г. Сейчас их 10. На них производится не только одноименная газированная вода, но и Sprite, Fanta, Bon Aqua, а также соки «Добрый», «Моя семья», Rich и др.

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