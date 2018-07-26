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Coca-Cola повысит цены из-за введенных Трампом пошлин на алюминий

Американская Coca-Cola повысит цены на свои напитки. Об этом рассказал CNBC гендиректор компании Джеймс Квинси. По его словам, решение связано с повышением тарифов на алюминий, из которого делают банки для напитков.

Гендиректор Coca-Cola отметил, что повышение цен произойдет в середине года. Когда именно и на сколько – он не уточнил. Он также не сказал, затронет это только США или коснется других рынков тоже. «Цена на сталь и алюминий растет. Цена на труд растет», – сказал Квинси.

В марте президент США Дональд Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Новые правила уже начали действовать. Пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год, подсчитала ранее некоммерческая организация Tax Foundation. Трамп объяснял необходимость введения пошлин рисками для национальной безопасности. Американские промышленники уже предупреждали американского президента, что пошлины могут нарушить мировую торговую систему и привести к сокращению инвестиций, а также рабочих мест.

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