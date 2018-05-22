Россия оценила ущерб от пошлин США на сталь и алюминий

Москва уведомила ВТО о возможных ответных мерах в отношении товаров из США на $538 млн

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможных ответных ограничениях в отношении товаров из США на сумму до $537,6 млн. Ivan Sekretarev

Россия оценила ущерб от введенных США тарифов на импорт российской стали и алюминия в $537,6 млн в год. Об этом говорится в уведомлении, направленном Россией в ВТО. Документ датируется 18 мая. В документе указывается, что Москва намерена ввести ответные меры в отношении американских товаров на эквивалентную сумму.

Большая часть ущерба, как указывается в уведомлении, приходится на ограничения на сталь. На импорт этого металла из России Вашингтон ввел 25%-ную пошлину. В результате сумма уплачиваемых импортных пошлин вырастет на $378,1 млн в год, следует из документа. Еще $159,5 млн – это оцениваемые потери от введения США 10%-ной пошлины на алюминий.

Экспорт указанных металлов из России в США составляет, по оценкам российской стороны, $3,158 млрд. Российская сторона напоминает, что заградительные меры Вашингтона действуют с 23 марта с «неограниченным» сроком действия.

Ввести ограничения в отношении американских товаров Россия может в течение месяца после уведомления ВТО. Конкретные меры планируется представить в течение 30 дней. Они будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои ограничения, говорится в уведомлении. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков во вторник отметил, что перечня американских товаров и сроков введения пошлин пока нет, пишет «РИА Новости».

США ввели ввозные пошлины на экспорт стали в размере 25% и алюминия – 10%, в том числе из России, в конце марта. Президент США Дональд Трамп объяснял необходимость их введения рисками для национальной безопасности. Он подчеркивал, что пошлины не нарушают правил ВТО.

Россия сочла меры США нелегитимными и пообещала ответить. В апреле Москва обратилась в ВТО с просьбой о консультациях. Reuters отмечало, что Россия планирует потребовать через ВТО компенсацию с США своих потерь. Агентство указывало, что с аналогичным требованием к США обратились и другие страны, в том числе Китай, Япония, Индия и члены Евросоюза. Токио оценивает ущерб от введения пошлин на экспорт его металлов в США в $440 млн.

Возможными компенсационными мерами источник «РИА Новости» в российской делегации при ВТО называл снижение США тарифов по другим видам российских товаров. Если же консультации с ВТО не помогут решить вопрос, Россия получит возможность ввести собственные пошлины, говорил источник.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэкономразвития уточнял, что США на запрос России о проведении консультаций ответили, что не считают свои меры специальными защитными и не готовы вести соответствующие консультации с Россией. «Аналогичный ответ они давали всем членам ВТО, которые такие консультации запрашивали», – говорил собеседник агентства.

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