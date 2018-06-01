Американский бизнес жалуется на введенные Трампом пошлины на металлы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Американские промышленники предупредили, что объявленные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики могут нанести серьезный урон их бизнесу. По их словам, заградительные меры против поставок металлов основных торговых партнеров могут нарушить мировую торговую систему и привести к сокращению инвестиций и рабочих мест.
Объявление США в марте о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных пошлин на алюминий уже привело к тому, что эти металлы стали дороже для американских покупателей. Если в Западной Европе цены на сталь в этом году выросли на 2%, а в Юго-Восточной Азии — на 8%, то в США — на 37%, согласно S&P Global Platts. Алюминий в США также подорожал на 12% с начала года. При этом администрация Трампа изначально предоставила временные освобождения от пошлин для ЕС, Канады и Мексики, но в четверг она не стала их продлевать. На эти экономики пришлось 44% импорта стали в США в I квартале 2018 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}