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Суд оставил под арестом активы и счета 16 компаний по делу Магомедовых

Мосгорсуд отказался отменить обеспечительный арест, наложенный на активы и банковские счета нескольких компаний по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, сообщает «Интерфакс». В понедельник суд рассматривал апелляционные жалобы на арест активов и счетов 16 компаний.

Всего обеспечительные меры были приняты в отношении 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, Магомедовым. Остальные жалобы будут рассмотрены до конца недели, отмечает агентство. Как сообщила на заседании Мосгорсуда прокурор, арестованы активы и банковские счета следующих компаний:

четырех компаний группы Fesco («Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ»), ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), Новороссийского морского торгового порта (НМТП), ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ООО «Кардо альянс», ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-глобалсталь», ООО «Система», ООО страховая компания «Воско», ООО строительная компания «Стиль-Т», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив», ООО «Глобалавтоматика», АО «Элеватор».

Следователь в суде отметила, что с некоторых расчетных счетов компаний арест сняли. «Третьи лица заявили соответствующие ходатайства и предоставили всю необходимую документацию, подтверждающую, что денежные средства, находящиеся на том или ином расчетном счете, необходимы либо для обеспечения госконтракта, либо для уплаты налогов, либо для выплаты заработной платы», - сказала она.

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» строительной компании «Интекс» Артур Максидов были арестованы 31 марта. Им предъявлено обвинение в создании преступной группировки и хищении бюджетных средств на сумму около 2,5 млрд руб.

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