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Против руководителей Polar Tour возбудили дело о мошенничестве

В отношении руководителей Polar Tour возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста пострадавших турагентов Александра Байбородина.

У компании не было финансовых гарантий и реестрового номера, сказал Байбородин. Polar Tour не стала общаться с туристами и агентами при уходе с рынка, добавил он: «Турагенты и туристы остались один на один со своими проблемами - не просто без денег и поездки, но и без страховок и какого-либо содействия со стороны Polar Tour».

В середине июня Polar Tour приостановила работу. Компания работала на рынке как агентство, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств и забирая себе часть комиссии, но при этом не состояла в едином федеральном реестре туроператоров, а также не заключала договоров страхования ответственности. Количество агентств – партнеров Polar Tour достигает 500, пострадавших туристов – 20 000, а общая сумма ущерба – 200 млн руб., по данным Российского союза туриндустрии.

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