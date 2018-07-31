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РБК сообщил о проблемах интернет-компаний при исполнении закона Яровой

Интернет-компании не могут выполнять требования закона Яровой из-за отсутствия прописанных правил передачи данных спецслужбам, сообщает РБК со ссылкой на источники в двух компаниях. Для этого им необходимы поясняющие подзаконные акты, отмечает издание.

Организаторам распространения информации (ОРИ), к которым отнесли социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств, форумы и другие, не объяснили, каким образом они должны передавать данные правоохранительным органам, поясняет РБК. Источник издания уточнил, что инструкции, регламентирующие хранение звонков и переписки пользователей, Министерство цифрового развития подготовит только к концу лета.

Закон Яровой, обязывающий операторов связи и интернет-компании хранить все телефонные разговоры, сообщения и другие данные пользователей, вступил в силу в России 1 июля. Для операторов связи установили срок хранения от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Эти данные необходимо передавать правоохранительным органам по запросу.

Ранее «Мегафон» оценивал затраты на реализацию пунктов закона в 40 млрд руб. в ближайшие пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд руб., МТС – в 60 млрд руб. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предполагала, что финансовые затраты операторов связи на выполнение требований закона могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране.

Митинг против «пакета Яровой»