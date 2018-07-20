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ФСБ ожидает роста расходов операторов связи на 10% из-за «закона Яровой»

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований «закона Яровой» могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, передает Reuters. Об этом говорится в ответе, который Министерство цифрового развития направило Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.

Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства Александр Понькин призвал не спекулировать на тему влияния нормативно-правового акта на тарифы операторов до начала реализации соответствующих мер. Пресс-служба ФСБ на запрос Reuters не ответила.

Согласно данным министерства, суммарные доходы от оказания услуг связи в России в 2017 г. составили 1,74 трлн руб., из которых на мобильную связь и интернет пришлось 1,1 трлн руб. Следовательно, рост тарифов на 10% приведет к тому, что операторы получат доход от услуг мобильной связи и интернета на уровне 110 млрд руб. в год.

«Да, мы получили такой ответ от Министерства цифрового развития. Но даже рост тарифов на 10% не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек», - заявил Reuters президент ассоциации Леонид Блинов. По его словам, в регионах операторы будут вынуждены повысить тарифы в два раза для компенсации затрат на закон. «В итоге все повысят тарифы на 10%, потом еще на 10% и так далее», - добавил он. По словам Блинова, крупные операторы могут открыть выгодную кредитную линию, однако другие компании на это рассчитывает не смогут.

С 1 июля в России вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство, подготовленный депутатами Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Согласно закону, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео пользователей в срок до шести месяцев. Обязанность хранить большие объемы данных требует больших затрат со стороны операторов. Ранее «Мегафон» оценивал затраты на реализацию пунктов закона в 40 млрд руб. в ближайшие пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд руб., МТС- в 60 млрд руб.

Как проходил митинг против «пакета Яровой»

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Политика
Новости

Пострадавшего в результате отравления в Эймсбери выписали из больницы

Ведомости
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Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули выписан из больницы, передает британский телеканал Sky News.

«Я рада подтвердить, что сегодня из больницы был выписан Чарли Роули», - заявила заведующая больницей Лорна Уилкинсон. «Чарли пережил ужасный опыт, который большинство из нас никогда не могли себе представить», - отметил она. «Все мы здесь, в больнице Солсбери, желаем ему успехов», - добавила Уилкинсон.

По ее словам, достигнутый прогресс в состоянии его здоровья - это результат работы команды медицинских работников, которые «неустанно трудились».

Роули вместе со своей подругой Дон Стерджес были госпитализированы 30 июня. С признаками отравления нервно-паралитическим веществом их доставили в больницу Солсбери. Следствие считает, что они отравились веществом типа «Новичок» - тем же, каким пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Стерджес 8 июля скончалась. Приблизительно в это же время Роули пришел в сознание. Позже он дал показания.

Нервно-паралитическое вещество могло находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Об этом рассказал его брат Мэтью. Пара нашла флакон в парке. Как ранее сообщал телеканал, Стерджес побрызгала содержимое флакона на руки и лицо. Ответственность за отравление британцев в Эмсбери Лондон возложил на Россию. В Москве причастность к отравлению отвергают.

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Политика
Новости

NYT узнала о компромате на Трампа у ФБР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп за два месяца до выборов обсуждал с юристом Майклом Коэном выплаты бывшей модели Playboy, которая заявляла о романе с Трампом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников: адвокатов и других людей, знакомых с записью.

Коэн, занимавший на тот момент должность адвоката Трампа, тайно записал разговор, уточняет NYT. По данным издания, эту запись изъяла ФБР во время рейда в офис юриста. Минюст США расследует участие Коэна в выплатах денег женщинам с целью избежать негативных новостей во время президентской кампании Трампа, напоминает NYT. Следствие хочет выяснить, нарушались ли какие-либо федеральные законы.

Трамп действительно обсуждал с Коэном выплаты, но в итоге никому не заплатили, сказал NYT личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По его словам, запись длится менее двух минут и свидетельствует о том, что президент не сделал ничего неправильного. Адвокат Коэна отказался от комментариев. «Нам нечего сказать по этому поводу», – заявил он изданию.

Бывшая модель Playboy Карен Макдугал говорила, что у нее были отношения с Трампом в 2006 г. – вскоре после того, как супруга Трампа Мелания родила сына. Коэн заплатил Клиффорд за молчание $130 000, писала газета The Wall Street Journal.

Об отношениях Макдугал и Трампа впервые написала The Wall Street Journal в ноябре 2016 г. По данным издания, таблоид National Enquirer заплатил Макдугал за права на историю о романе с Трампом, однако эта история так и не была опубликована, потому что издание действовало в его интересах.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Финансы
Новости

Шувалов опроверг планы передачи ВЭБу почти 15% акций ВТБ

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Обсуждения по поводу передачи Внешэкономбанку (ВЭБу) 14,7% акций ВТБ, которые сейчас находятся в собственности банка «ФК Открытие», не ведутся. Об этом заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает ТАСС.

«Я вчера внимательно ознакомился с комментарием замминистра финансов Алексея Моисеева. Я разделяю то, что он сказал. Но мы по этому поводу никакой работы не проводим», - пояснил Шувалов, добавив, что этот вопрос в первую очередь должны обсуждать Минфин и ЦБ.

В четверг, 19 июля, Моисеев заявил, что Минфин считает «не очень правильным» нахождение в собственности «ФК Открытие» крупного пакета ВТБ. В свою очередь президент ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что «ФК Открытие» вряд ли продаст пакет акций ВТБ на рынке, так как это могло бы дестабилизировать банк.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство рассматривает возможность передачи ВЭБу акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие». Передача пакета акций может стать одним из способов докапитализации ВЭБа, уточняло агентство. О предстоящей докапитализации ВЭБа в мае заявил президент Владимир Путин. Ни сумму, ни условия докапитализации он уточнять тогда не стал. В 2017 г. убыток ВЭБа составил 287,7 млрд руб.

«ФК Открытие» собрал пакет акций ВТБ в 2014 г., еще до начала процесса санации банка (август 2017 г.). Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью Financial Times говорил, что банк потратил слишком много денег на покупку акций ВТБ. Из-за того что акции ВТБ резко подешевели, «ФК Открытие» понес миллиардные потери. Так как «ФК Открытие» владеет крупным пакетом ВТБ, Задорнов и член правления Александр Соколов в мае этого года вошли в набсовет ВТБ.

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Экономика
Новости

Путин пообещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах

Ведомости
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Президент России Владимир Путин обещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах в России. С соответствующей просьбой к нему обратился президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу.

«Хотелось бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, – это продажи пива», – сказал Минниханов. По его словам, во время матчей в Татарстане во время ЧМ продажи пива достигли 89 млн руб. «Никаких эксцессов, никаких проблем не было», – отметил Минниханов. «Просил бы рассмотреть возможность (сохранения разрешения продажи пива на стадионах и после ЧМ по футболу. — "Ведомости")… Все-таки мужчины любят пиво», – добавил он.

«Не все», – вмешался президент Владимир Путин, который вел заседание. «Я забочусь о наших братьях, православных», – заверил Минниханов, признав, что странно слышать такие слова про пиво от мусульманина. «Ну, если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти... Давайте посмотрим», – согласился Путин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud – единственное, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.

Бизнес
Новости

Авиакомпания «Россия» заключила новый договор на обслуживание во «Внуково»

Ведомости
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Авиакомпания «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») заключила договор на наземное обслуживание рейсов в аэропорту «Внуково». Срок исполнения обязательств аэропортом - до конца 2020 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «СПАРК-Маркетинга».

Авиакомпания заключила сделку с профильной структурой аэропорта - ООО «Центр управления наземным обслуживанием». Сумма сделки составила 5,1 млрд руб.

Сейчас «Россия» базируется во «Внуково». Текущий договор на обслуживание рейсов истекает в ноябре 2018 г. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что к 2019 г. авиакомпания может перебазироваться в аэропорт «Шереметьево». В мае этого года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что это может произойти, но не ранее зимы 2019 г. Он говорил, что есть два сдерживающих фактора. «Для этого должна быть в полном объеме задействована третья ВПП "Шереметьево" и построена специальная инфраструктура», - пояснял Савельев. По его словам, если этого не будет сделано своевременно, то компания примет решение, которое «для нас намного проще в управлении».

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Политика
Новости

Путин заявил о необходимости упрощения визового режима для иностранцев

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Паспорт болельщика (Fan ID) может стать основой для упрощения визового режима в России, сказал президент России Владимир Путин на совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу. «На основе Fan ID возможно актуализировать и правила визового режима, которые в целом требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур», — сказал президент.

Путин поручил совету по спорту провести анализ всех нормативных актов, принятых к завершившемуся чемпионату мира по футболу, «на предмет закрепления их в законодательстве для дальнейшего использования». При этом Fan ID заслуживают особого внимания, отметил он. По его словам, эту удачную российскую разработку готовы перенять многие страны и международные организации. В России уже принято решение продлить до 1 января 2019 г. безвизовый въезд в страну обладателей Fan ID, но есть и другие идеи, сказал президент. «Чемпионат мира поднял волну неподдельного интереса к России, и это, безусловно, знаковая часть его наследия. Мы должны поддержать желание болельщиков вернуться к нам еще, познакомить с нашей природой, культурой традициями своих родственников и близких, детей», — заявил Путин.

По словам губернатор Калининградской области Антона Алиханова, сейчас власти также изучают возможность внесения поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию о возможности выдачи многократных и многолетних виз иностранным болельщикам, которые имеют Fan ID и не допускали нарушений при посещении России.

Бизнес
Новости

ФАС обнаружила картель при реконструкции «Шереметьево»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными в картельном сговоре «Трансстроймеханизацию» (принадлежит «Мостотресту», которым в свою очередь владеет структура бизнесмена Аркадия Ротенберга) и трест «Камдорстрой». Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС установила, что компании вступили в картельный сговор при шести конкурсах: на реконструкцию «Шереметьево» и аэропорта в Хабаровске, на строительство аэропорта Нижнего Новгорода и др. Общая сумма этих конкурсов – 24,7 млрд руб., указывает антимонопольная служба.

«Трансстроймеханизация» и трест «Камдорстрой» признались в организации картеля, говорится в сообщении ФАС: компания, которая сообщила о сговоре первой, будет освобождена от ответственности, для второй смягчат наказание. Однако служба не уточняет, какая именно компания призналась в картеле первой.

В январе ФАС сообщила, что возбудила дело против этих компаний из-за обнаружения картеля при строительстве нескольких аэропортов, в том числе московского «Шереметьево». Доход картеля – более 25 млрд руб., говорил тогда начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Министр спорта предложил пускать на футбол в России только по паспортам болельщиков

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Министр спорта Павел Колобков попросил президента Владимира Путина поручить правительству и Минспорту распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств. Просьба Колобкова прозвучала на заседании государственного совета по спорту. По словам Колобкова, необходимо распространить систему идентификации болельщиков и информационные системы доступа на стадионы на матчи национальных футбольных лиг.

Паспорт болельщика (Fan ID) – российское ноу-хау, которое применялось на чемпионате мира по футболу в России. Всего, по данным Минкомсвязи (оператор проекта выдачи Fan ID), было выдано более 1,8 млн паспортов болельщиков, в том числе 980 000 – гражданам России. Пройти на стадион во время чемпионата мира можно было при наличии билета и паспорта болельщика. Для получения паспорта нужно было на специальном сайте оставить свои паспортные данные, которые проверяли спецслужбы, и фотографию. Fan ID позволял иностранцам въезжать без визы, кроме того, все болельщики независимо от гражданства могли пользоваться бесплатными поездами и городским общественным транспортом в день матча.

Путин 18 июля уже не исключал, что российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. «Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – сказал президент в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия. По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады в 2018 г., а также конкурса Чайковского в 2019 г.: «Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране».

Бизнес
Новости

Белоруссия объявила об ответных мерах на запрет Россией экспорта шампиньонов

Ведомости
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Власти Белоруссии с 21 июля вводят запрет на поставки птицы из Смоленской области. Причиной запрета являются новые случаи заболевания высокопатогенным гриппом птиц. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальной сайте белорусского минсельхозпрода.

«На территории Смоленской области России зарегистрирован новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом», - уточняется в документе ведомства.

Запрет на ввоз в Белоруссию касается живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также мяса птицы, яичного порошка, продуктов переработки яиц, меланжа. Под запрет также попадают пух и перо. Ограничения вводятся также в отношении поставок кормов для птиц и кормовых добавок для них, кормов и добавок растительного происхождения. Запрет не касается кормов для кошек и собак.

Помимо этого с 19 июля вводится запрет на поставки в Белоруссию продукции свиноводства из Московской области из-за случаев заболевания свиней классической чумой. Запрет коснулся импорта живых свиней, поставок свинины, в том числе мяса диких кабанов. Ограничения вводятся также в отношении продуктов переработки, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок для свиней.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Запрет вступит в силу с 24 июля. Российская служба опасается, что вместе с грибами белорусского производства в Россию может поставляться реэкспортом продукция из стран, в отношении которых действуют санкции.

Белоруссия: страна мидий и бананов

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Финансы
Новости

ЦБ согласовал повышенные коэффициенты риска по дорогим потребкредитам

Ведомости
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ЦБ после совещания с банками в пятницу решил не так жестко ограничивать рост потребительских кредитов, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 г., повышены будут, но меньше, чем изначально предлагал регулятор.

По кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10 до 15% будет применяться коэффициент риска 120% (сейчас - 100%, ЦБ предлагал 130%), по кредитам с ПСК от 15 до 20% - коэффициент риска 140% (сейчас - 110%, предлагалось 150%). По кредитам с ПСК в диапазоне 20-25% регулятор предлагает установить коэффициент 170% (сейчас - 120%, было предложение повысить до 180%). Для кредитов с ПСК в интервале 25-30% коэффициент риска вырастет до 200% со 140% (здесь изменений нет).

Банк России продолжит рассматривать другие предложения банков по стабилизации роста необеспеченного потребительского кредитования, отметил Поздышев.

На прошлой неделе ЦБ объявил, что собирается с 1 сентября сделать менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска – это значит, что для них банкам потребуется больше капитала. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.

ЦБ беспокоит рост портфелей необеспеченных кредитов населению: этой весной он в среднем составил 17,8% в месяц (в годовом выражении). Доходы населения растут намного медленнее - на 5% (в номинальном выражении).

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Бизнес
Новости

Козак пообещал к осени решение по тарифам на прокачку газа независимых производителей

Ведомости
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Правительство России намерено к осени принять решение о тарифе на прокачку газа независимых производителей по газопроводам «Газпрома», сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак.

«Не было предложения ФАС по тарифам. Размер абсолютного размера тарифа - мы в настоящее время это прорабатываем. До 1 сентября какое-то решение будет. Там есть предложения разнонаправленные: на 20% повысить есть предложение, на 25% - понизить. Поэтому у нас сегодняшний день пока индикация нулевая. 1 сентября мы взвесим все аргументы за и против. Будут проведены все расчеты. Примем сбалансированное независимое решение», - передал «Интерфакс» слова чиновника.

Последний раз тариф на транспорт газа независимых повышался на 2% с июля 2015 г. В 2016 и 2017 гг. независимым производителям, в частности «Новатэку» и «Роснефти», удалось заблокировать индексацию. Тарифы на прокачку газа с 2016 г. утверждает ФАС. В этом году антимонопольная служба опубликовала проект приказа об индексации тарифа с 1 июля 2018 г. на 3,4% в соответствии с макропрогнозом.

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