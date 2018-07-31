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Инвесткомпания Мордашова купила биржу труда для фрилансеров

Подразделение инвесткомпании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова – TalentTech – купило 97,5% в бирже удаленной работы FL.ru. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, оценили актив в 500–700 млн руб.

На базе ресурса компания планирует создать единый сервис, объединяющий три направления: поиск и управление персоналом, образование и самозанятость. В портфеле подразделения уже есть сервис «Ремонтник.ру», система автоматизации работы с сотрудниками Potok.io, площадка для работодателей и рекрутеров JungleJobs.ru, сервис Sever.ai, а также образовательные проекты – сервис онлайн-образования «Нетология» и онлайн-школа «Фоксфорд». Состояние самого бизнесмена Forbes оценивает в $18,7 млрд, он занимает вторую строчку рейтинга богатейших людей России по версии журнала.

FL.ru (Free-lance.ru) – биржа труда для digital-специалистов: программистов, веб-маркетологов, дизайнеров, копирайтеров и др. Основатели компании – Антон Мажирин и Василий Воропаев. Она работает с 2005 г. Среднемесячная аудитория сервиса – более 1,7 млн уникальных пользователей. Доход формируется от подписки исполнителей на премиальный аккаунт и других дополнительных услуг.

По информации «СПАРК-Интерфакса», выручка компании «Ваан», управляющей FL.ru, в 2016 г. составила 117,3 млн руб., чистая прибыль – 56,5 млн руб. «Компания демонстрирует стабильную прибыль последние несколько лет», – отметила представитель TalentTech Елена Абашкина в беседе с газетой. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», дочерняя компания «Севергрупп» – «ТТ-холдинг» – стала владельцем 97,5% долей компании «Ваан» с 27 июля. Остальные 2,5% – у Анатолия Орлова.

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