Мотоцикл «Кортеж» будет продаваться под советским брендом

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Следствие подозревает Магомедова в лоббировании интересов через сына Шохина

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сказал, что следствие обвиняет его в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного сына президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

«Следствие пишет, что я выполнял какие-то лоббистские устремления или стремления через Дмитрия Шохина - сына Александра Николаевича Шохина. Я сам в составе РСПП, а Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы приобрели, задолго до того, как мы ее приобрели», - заявил Магомедов в Тверском суде Москвы (цитаты по «Интерфаксу»). «Там указано (в материалах дела), что Дмитрий Шохин у нас номинально числился. Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы купили в 2011 г., и компания называется Fesco. И там он работал у товарища [Сергея] Генералова лет шесть или семь - я уже не помню», - сказал бизнесмен.

Представители Александра Шохина и Fesco, с которыми связались «Ведомости», отказались от комментариев.

Сегодня Тверской суд Москвы оставил под арестом до 5 ноября Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также экс-директора входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова. Магомедовы были арестованы в конце марта, они обвиняются в создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. государственных средств. Суд отказался выпустить их под залог в размере суммы ущерба, также арестованы счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, которые следствие считает подконтрольными Магомедовым.

В мае этого года Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и и. о. министра внутренних дел Владимира Колокольцева о замене меры пресечения Магомедовым на не связанную с арестом, писал «Коммерсантъ». Он, в частности, указывал на опасный прецедент признания экономических преступлений особо тяжкими.

Согласно сообщениям корпоративного сайта Fesco, Дмитрий Шохин, юрист по образованию, работал в группе в должности вице-президента по правовым вопросам с 2009 по 2013 г., в 2015 г. вошел в состав правления Fesco, а в 2016 г. покинул компанию. На момент публикации в разделе «Руководство» на сайте Fesco Шохин указан не был. В списке членов правления на февраль 2018 г. Шохина также не было.

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова завершила сделку по приобретению контроля в транспортной группе Fesco (Дальневосточное морское пароходство, ДВМП) в 2012 г., купив долю долю Сергея Генералова. 32,5% акций ДВМП принадлежит группе «Сумма», 23,8% – GHP Group, 17,4% – TPG, 4,9% – East Capital.