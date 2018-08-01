Мотоцикл «Кортеж» будет продаваться под советским брендом
Мотоцикл сопровождения проекта «Кортеж» разработки концерна «Калашников» поступит в продажу под брендом «Иж», сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом "Иж". Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной», - сказал Чемезов.
Будет ли мотоцикл аналогичен кортежному варианту, который получил бренд Aurus, пока не решено. Но в нем «точно будут использоваться дизайнерские и технические решения», которые применяются в мотоцикле для проекта «Кортеж», отметил Чемезов. По его словам, мотоцикл «Иж» будут продавать и за рубежом: «В этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками».
Проект «Кортеж» - изначальное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл сопровождения. Головной разработчик - НАМИ, производственный партнер - группа Sollers Вадима Швецова. Мировая премьера автомобилей Aurus состоится 29 августа на Московском автосалоне. После него начнется сбор заявок, а продажи стартуют в январе 2019 г. Вложения бюджета в проект составили 12,4 млрд руб.
Весной этого года Чемезов говорил президенту Владимиру Путину, что тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов и не уступает западным аналогам. Машина массой полтонны оснащена двигателем мощностью 150 л. с. и способна разгоняться до 250 км/ч.