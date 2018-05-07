Как выглядит новый лимузин президента
Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом автомобиле проекта «Кортеж»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине проекта «Кортеж». Проект предусматривает создание президентского лимузина и линейки автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц страны. Разработкой автомобилей «Кортеж» занимается ФГУП «НАМИ». Инвестиции бюджета в проект – 12,4 млрд руб. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров обещал, что автомобиль подготовят к инаугурации президента
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