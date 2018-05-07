Политика / Власть

Как выглядит новый лимузин президента

Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом автомобиле проекта «Кортеж»
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alexxmac
10:45 07.05.2018
так себе выглядит. будет ли оно ездить еще хоть раз кроме сегодня?)
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