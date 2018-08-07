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В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании цен на бензин

Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается установить с 2019 г. предельную цену на топливо. По мнению авторов проекта закона, подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин. «Причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке России носят преимущественно не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра, предусматривающего одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. Эта мера привела к тому, что экспортный рынок стал премиальным относительно внутреннего рынка и внутренние цены на нефтепродукты выросли», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Резкий рост цены на нефтепродукты наблюдался в России весной и в начале лета этого года. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство предприняло несколько мер для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня государство снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого правительство отказалось от намеченного на июль повышения акцизов на 700 руб.

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