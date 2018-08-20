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Маск отказался менять «неэффективный» и «антинаучный» стиль работы

Основатель Tesla Илон Маск не готов менять стиль управления компанией. Об этом он заявил в Twitter в ответ на открытое письмо члена совета директоров Uber, руководителя проекта Thrive Global о преуспевании в бизнесе без стресса Арианны Хаффингтон, которую называют «евангелистом сна».

«Ford и Tesla – единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы считаете, что это [изменение стиля управления] возможный подход. Это не так», – написал Маск 19 августа, два дня спустя после появления открытого письма.

Хаффингтон опубликовала свое письмо в ответ на интервью Маска газете The New York Times, в котором он рассказал, что работает по 120 часов в неделю, иногда по 3–4 дня не покидает завод и даже не выходит на улицу. На работе он провел и весь свой 47-й день рождения: «Всю ночь – ни друзей, ничего». Основатель антистрессового метода управления раскритиковала такой подход к ведению бизнеса. «Вы демонстрируете дико устаревший, антинаучный и ужасно неэффективный способ использования человеческой энергии. Это похоже на попытку запустить нас в наше будущее чистой энергии (или в космос) с угольным паровым двигателем. Это просто не сработает», – уверена она.

При проведении лишь одного исследования после 17–19 часов без сна человеческий организм испытывает уровни когнитивных нарушений, эквивалентные уровню алкоголя в крови 0,05%, отмечает Хаффингтон. «Ни один бизнес-лидер не нанимал людей, которые приходили на работу пьяными, поэтому не моделируйте это поведение для своих сотрудников», – призывает она. В пример Хаффингтон приводит историю создания программы Ленд-лиз стоимостью $50 млрд. Франклин Рузвельт не сидел в своем кабинете по 120 часов в неделю, а совершил 10-дневный тур на яхте. Его поездка вызвала критику, но «ему нужно было время и пространство для дозаправки», интерпретирует Хаффингтон.

После выхода интервью Маска акции Tesla упали на 8,9%, отмечало агентство Bloomberg. Директор Центра корпоративного управления Джона Л. Вайнберга в Университете штата Делавэр Чарльз Элсон указывал на кризис доверия к Маску и призывал совет директоров рассмотреть вопрос о смене управляющего директора.

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