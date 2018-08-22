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«Яндекс.Маркет» нашел первого партнера для трансграничной торговли‍

Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» договорилось о сотрудничестве с первым стратегическим партнером для своей платформы трансграничной электронной торговли, запуск которой запланирован на октябрь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекса Васильева и менеджера по международному развитию в сфере e-commerce Ziylan Group Орхана Сентюрка.

Партнером компании стал турецкий холдинг Ziylan Group, который занимается производством обуви. Издание напоминает, что обувь отдельных брендов Ziylan Group уже продавалась в России.

Соглашение с турецкой компанией позволит пользователям выбирать на «Яндекс.Маркете» более чем из 20 000 товарных предложений обуви. Доставку товаров возьмет на себя служба DPD. Монетизировать сервис компания планирует за счет комиссии, размер которой не раскрывается.

Рост трансграничных покупок в интернет-магазинах замедлился в 2017 г. до 24%, оценивала ранее Ассоциация компаний интернет-торговли. Объем рынка составил 374,3 млрд руб., при этом категория одежды и обуви остается самой популярной среди российских интернет-покупателей, уточняет газета.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» в августе прошлого года. Стороны закрыли сделку в апреле. Сбербанк обязался вложить в проект 30 млрд руб., общий бизнес партнеры оценили в 60 млрд руб. Согласно отчетности «Яндекса», выручка «Яндекс.Маркета» за II квартал увеличилась на 21% и достигла 1,4 млрд руб.

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