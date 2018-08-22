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Credit Suisse заморозил более $5 млрд «российских денег» из-за санкций США

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (чуть более $5 млрд) на счетах, чтобы не нарушить санкции США против России, передает Reuters. Чьи деньги были заморожены, представитель банка раскрыть отказалась.

«Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, где бы он ни занимался бизнесом, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе санкций в отношении России», - заявила представитель швейцарской банковской группы.

По информации Reuters, Credit Suisse заморозил активы во II квартале 2018 г. Санкции США не действуют на территории Швейцарии, однако швейцарские банки зависимы от американского доллара, поэтому они вынуждены следовать политике США.

По информации Центробанка России, в 2017 г. около $6,2 млрд были выведены из России в Швейцарию. Это 14% от ее общего оттока капитала за границу и почти втрое превышает сумму, выведенную в США, пишет Reuters.

Два конкурента швейцарской группы - UBS и Julius Baer заявили, что с уважением относятся к международным санкциям. Однако представители этих банков отказались рассказать, были ли предприняты шаги, аналогичные действиям Credit Suisse.

В декабре 2009 г. власти США оштрафовали Credit Suisse на $536 млн за проведение операций клиентов из Ирана и Судана, в отношении которых действовали санкции. В 2014 г. французская банковская группа BNP Paribas согласилась выплатить рекордные $8,9 млрд за нарушение санкций США против Судана, Кубы и Ирана.