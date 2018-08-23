Швейцарский банк опроверг заморозку счетов россиян из-за санкций
Credit Suisse не замораживал счета россиян по причине санкций, а произвел реклассификацию активов, сообщает швейцарский банк.
«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США, Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением в активы на доверительном хранении. Такая реклассификация не означает замораживание активов», – подчеркивается в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщило, что второй по величине банк Швейцарии заморозил связанные с Россией счета примерно на 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд), чтобы избежать попадания под санкции США.
В Credit Suisse отмечают, что «клиенты, не находящиеся под санкциями, не пострадали из-за реклассификации», которая также не принесла каких-либо финансовых потерь. Банк указывает, что сотрудничает с международными регуляторами и соблюдает все нормы, в том числе санкции в отношении России. При этом Credit Suisse обращает внимание, что российский рынок остается для него одним из приоритетных и банк продолжает внимательно следить за ситуацией.
Санкции США не действуют на территории Швейцарии, однако швейцарские банки зависимы от американского доллара, поэтому они вынуждены следовать политике США.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)