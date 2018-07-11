Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Миноритарии ушли из «Реновы»

Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»

Миноритарии обменяли доли в структурах «Реновы» на пакеты в швейцарском холдинге Liwet Holding
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

По данным «СПАРК-Интерфакса», с 6 июля ООО «Ренова» Виктора Вексельберга стало владельцем 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус».

С 2016 г. эти компании контролируют российские активы бизнесмена. Первая владеет «Байкал холдингом» (производитель питьевой воды), «Минералами Камчатки» (золотодобывающая «Золото Камчатки»), «Акадо холдингом» (интернет-провайдер «Акадо»), а также «Группа оргсинтез холдингом» (химический производитель «Оргсинтез»). Второй компании принадлежат ООО «Аэропорт-холдинг» (ростовский аэропорт), ООО «Стентекс» (биотехнологическая компания «Биостэн») и девелоперская «Кортрос холдинг».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике