Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Миноритарии ушли из «Реновы»
Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»
Миноритарии обменяли доли в структурах «Реновы» на пакеты в швейцарском холдинге Liwet Holding
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Виктор Вексельберг пытается уберечь партнеров от вторичных санкций
Евгений Разумный / Ведомости
По данным «СПАРК-Интерфакса», с 6 июля ООО «Ренова» Виктора Вексельберга стало владельцем 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус».
С 2016 г. эти компании контролируют российские активы бизнесмена. Первая владеет «Байкал холдингом» (производитель питьевой воды), «Минералами Камчатки» (золотодобывающая «Золото Камчатки»), «Акадо холдингом» (интернет-провайдер «Акадо»), а также «Группа оргсинтез холдингом» (химический производитель «Оргсинтез»). Второй компании принадлежат ООО «Аэропорт-холдинг» (ростовский аэропорт), ООО «Стентекс» (биотехнологическая компания «Биостэн») и девелоперская «Кортрос холдинг».
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