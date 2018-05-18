Партнеры помогли Вексельбергу обезопасить европейские активы

Он обменял долю в холдинге на активы Евгения Ольховика и Владимира Кремера

Андрей Гордеев / Ведомости

Компания попавшего под санкции Виктора Вексельберга снизила ниже контроля долю в компании Liwet Holding, через которую владела акциями высокотехнологичных европейских концернов Oerlikon (43%) и Schmolz + Bickenbach (26%). Бизнесмен согласился на предложение обменять акции Liwet Holding на активы своих партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремера, говорится в сообщении холдинга.

В результате эффективная доля Кремера и Ольховика в Liwet выросла до 38,9%, что соответствует косвенной доле владения в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach в 16,26% и 10,07% соответственно, говорится в заявлении Liwet Holding.

Кроме того, «Ренова» для программы поощрения своих менеджеров создала отдельную юридическую структуру, в которую передала 16,63% Liwet. В результате этих двух операций доля «Реновы» в этой швейцарской компании снизилась до 44,46%. Эффективные доли в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach у «Реновы» упали до 6,876% и 4,243% соответственно.

Какие активы Кремер и Ольховик передали Вексельбергу, не сообщается. Представитель Вексельберга не ответил на вопросы «Ведомостей».

И в Oerlikon, и в производителе спецсталей Schmolz + Bickenbach доля «Реновы» изначально была ниже контроля, и обе компании сразу заявляли, что оценивают возникающие риски, но автоматически санкции на них не распространяются, пишет «Интерфакс».

Сразу после объявления санкций в начале апреля «Ренова» решила продать 14,59% акций Sulzer самой компании за 546 млн швейцарских франков ($561,7 млн). «Ренова» снизила свою долю в компании с 63,42 до 48,83%.

Спустя неделю сделка была закрыта, сообщал представитель Sulzer Райнер Вайхофер. Он говорил, что купленные у «Реновы» акции перечислены на квазиказначейский счет, дивиденды начисляться на них не будут, менеджмент не сможет голосовать ими на годовых собраниях акционеров. Деньги от этой сделки будут перечислены в течение 180 дней с момента закрытия сделки на специальный escrow-счет, туда же компания будет перечислять и дивиденды на оставшийся у «Реновы» пакет за 2017 г., а также за будущие периоды, говорит Вайхофер.