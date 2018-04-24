Как «Ренова» спасла свой швейцарский актив от американских санкций

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Виктор Вексельберг получит дивиденды от швейцарской Sulzer только по решению OFAC, до того они будут на специальном счете Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор швейцарской Sulzer (производит промышленные машины и оборудование) Грег Пу-Гийом рассказал FT, как «Ренова» Виктора Вексельберга, против которой были введены санкции США, решила продать 14,59% акций Sulzer самой компании за 546 млн швейцарских франков ($561,7 млн). Две недели назад «Ренова» снизила свою долю в компании с 63,42 до 48,83%.

«Из нашего общения с сотрудниками Управления по контролю над иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. – «Ведомости») было совершенно ясно, что мы не были целью санкций. Они делали свою работу, как положено, но поняли, что быстрота решения вопроса для нас очень важна», – сказал Пу-Гийом. Для того чтобы удовлетворить требования OFAC, руководство Sulzer провело все выходные в переговорах с «Реновой» и уговорило ее снизить долю участия в Sulzer ниже 50%, рассказывает Пу-Гийом. Sulzer приостановила любые платежи «Ренове», в том числе выплату за полученные акции и дивиденды в размере 76 млн швейцарских франков ($77,7 млн), которые должны были быть перечислены 17 апреля. Пока санкции не сняты, дивиденды «будут дешевым источником фондирования для Sulzer», говорит Пу-Гийом. Для «Реновы» такая договоренность была «болезненна», признает он, но «они были достаточно прагматичны, чтобы понять, что у них не так-то много вариантов, если только мы не хотим нанести долгосрочный ущерб Sulzer».