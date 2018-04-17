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СМИ сообщили о срыве продажи золотодобывающего актива Вексельберга из-за санкций

Российский производитель золота GV Gold («Высочайший») не будет приобретать «Золото Камчатки» у попавших под санкции США «Реновы» и ее бенефициара Виктора Вексельберга, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников издания, сделка с «токсичным активом», которым стала компания «Золото Камчатки» из-за санкций США, может отпугнуть будущих инвесторов GV Gold накануне запланированного IPO. Представитель GV Gold заявил, что компания не комментирует слухи. Представитель «Реновы» не ответил на запрос.

Новые санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с попавшими под них компаниями, а контрагенты из других юрисдикций рискуют попасть под вторичные санкции за существенные транзакции с фигурантами черного списка.

Теперь GV Gold возобновит переговоры с другими золотодобывающими компаниями о сделках по слиянию и поглощению, говорит второй собеседник издания. «Коммерсантъ» среди участников переговоров называл «Лензолото» (принадлежит «Полюсу» Саида Керимова) и Highland Gold Романа Абрамовича. Представитель Абрамовича сообщил РБК, что переговоры с GV Gold сейчас не ведутся. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники, что «Полюс» ищет покупателя на россыпные активы в Иркутской области, в том числе участки «Лензолота». Но представитель «Полюса» это опроверг. По его словам, информация о ведении переговоров о продаже «Лензолота» не соответствует действительности.

Вексельбергу из-за санкций США также пришлось снизить долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer менее чем до 50%, продав 15% самой компании. Вырученные от продажи деньги будут перечислены на эскроу-счет доверительного управляющего, «Ренова» получит к нему доступ только после исключения из санкционного списка. Американские санкции также внесли неопределенность в запланированную продажу Вексельбергом доли в банке «Международный финансовый клуб» (МФК) «Онэксиму» Михаила Прохорова. ФАС одобрила ее в марте. Вексельбергу через кипрскую Winterlux Limited принадлежало 39,4% акций банка. Однако 16 апреля его имя исчезло из списка акционеров МФК на сайте ЦБ.