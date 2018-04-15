The Times узнала о планах Лондона расширить санкции против российских бизнесменов

После инцидента в Солсбери Тереза Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если получит доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан SIMON DAWSON / POOL / AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон рассматривает различные меры в отношении «незаконных финансов» российских бизнесменов и чиновников. «Мы рассматриваем все аспекты действий, которые могут быть предприняты», – сказала Мэй газете The Times, не уточнив подробности.

При этом источник издания в офисе премьер-министра рассказал, что Лондон в скором времени введет новые финансовые санкции в отношении российских бизнесменов, находящихся в Британии. По словам собеседника издания, санкции коснутся «российских олигархов». В публикации газеты упоминаются Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, попавшие под новые санкции США, а также Роман Абрамович.

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 российских предпринимателей и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан. Американские резиденты отныне не имеют права вести дела с подпавшими под санкции россиянами.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были найдены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Великобританию поддержали США, Канада и многие европейские страны. Москва отвергает обвинения. В ответ на дипломатические санкции Россия выслала аналогичное число иностранных дипломатов.

После инцидента в Солсбери Тереза Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если получит доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан. По словам премьера, Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет противодействовать «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из России. «В нашей стране нет места для этих людей и для их денег», – сказала Мэй.

В конце марта финансовый комитет британского парламента начал расследование экономических преступлений, в том числе связанных с отмыванием денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии», сообщала телерадиокомпания «Би-би-си».

Неделю назад генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что начиная с 2002 г. Москва направила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, которые в России обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трлн руб. «Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», – сказал генпрокурор в эфире НТВ.

С начала года в Великобритании начал действовать закон, разрешающий властям требовать объяснения происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие National Crime Agency данные, то его имущество может быть арестовано.

Чайка выразил надежду на то, что Великобритания будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», т. е. вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», – сказал генпрокурор.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов говорил, что после введения закона о проверке происхождения капитала Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», – говорил Титов.

3 февраля Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России в связи с заведенными на них делами. На встречу пришли около 40 человек, Титов предложил собравшимся вернуться в Россию. Список желающих вернуться был передан в Кремль.