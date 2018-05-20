«Ренова» Вексельберга погасила кредиты в западных банках на $1 млрд

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг Денис Абрамов / Ведомости

Владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, погасил кредиты в зарубежных банках на сумму более 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В том числе он выплатил займы банкам JPMorgan, Credit Suisse и UBS.

«Кредитный вопрос с банками окончательно решен, – сказал собеседник агентства, добавив, что некоторые детали остаются в стадии обсуждения. – Банки уже получили деньги».

США в начале апреля ввели санкции в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В список, например, попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему группа En+, UC Rusal, «Группа ГАЗ» и другие компании. Также под санкции попали Виктор Вексельберг и его группа «Ренова».

Попадание в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан сотрудничать с этими компаниями. До 7 мая американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов указанных компаний, а до 5 июня - должны разорвать с ними контракты.

Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с «Реновой» до 5 июня. В случае отсутствия решения по кредитам в указанный срок банки могли объявить о принудительной распродаже акций компаний Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве обеспечения по кредитам.

По данным Reuters, в декабре 2017 г. структура «Реновы» Liwet Holding взяла кредит на 720 млн швейцарских франков у банков Natixis, Credit Suisse, ING, Deutsche Bank, JP Morgan и UBS. Залогом по кредиту были 25,51% акций Schmolz + Bickenbach и 41,35% OC Oerlikon. Другая структура «Реновы» еще в июле 2016 г. взяла кредит на 350 млн франков под залог 21,29% в Sulzer.

Представитель «Реновы» сказал Reuters, что компания погасила кредиты из «собственных средств».

Ранее Министерство финансов России сообщило, что «Ренова» получила кредит в Промсвязьбанке, на базе которого правительство создает опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В начале мая газета «Коммерсантъ» писала о предложениях «Реновы» правительству по поддержке ее активов. По данным издания, группа просила о рефинансировании в госбанках западных кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций UC Rusal без привязки к рыночной стоимости компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал «некорректным» вопрос о попытке пострадавших от санкций компаний использовать ресурсы бюджета для решения внутренних проблем.

В пятницу стало известно, что «Ренова» снизила ниже контроля долю в компании Liwet Holding, через которую владела акциями высокотехнологичных европейских концернов Oerlikon (43%) и Schmolz + Bickenbach (26%). Вексельберг согласился на предложение обменять акции Liwet Holding на активы своих партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремера. Какие активы Кремер и Ольховик передали Вексельбергу, не сообщается. Представитель Вексельберга не ответил на вопросы «Ведомостей».

А сразу после объявления санкций в начале апреля «Ренова» решила продать 14,59% акций Sulzer самой компании за 546 млн швейцарских франков ($561,7 млн). «Ренова» снизила свою долю в компании с 63,42 до 48,83%. Спустя неделю сделка была закрыта.

Кто попал под новые санкции США