«Т плюс» Вексельберга может впервые выплатить дивиденды

Компания может отдать акционерам почти всю чистую прибыль – 3,1 млрд руб. (данные отчета по РСБУ) «Т Плюс»

Совет директоров «Т плюс» рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2017 г. 0,0656171 руб. на одну обыкновенную акцию, или около 2,9 млрд руб., сообщила компания. Это означает, что акционерам может достаться почти вся ее чистая прибыль, составившая 3,1 млрд руб. по РСБУ. Общее собрание акционеров пройдет 29 июня в Москве.

Еще в начале апреля у «Т плюс» не было таких планов. Компания не планирует выплачивать дивиденды за 2017–2018 гг., говорил предправления компании Денис Паслер. «Желание акционеров есть [получать дивиденды. – "Ведомости"], но при наличии таких огромных инвестиционных программ это делать не получится, – объяснял он. – Акционеры понимают, что пока возможностей нет. Пока существуют планы строительства новых электростанций, как солнечных, так и ДПМ, выплат не будет. Если появится ДПМ-2 (имеется в виду программа модернизации мощностей в энергетике), то на ближайшие десять лет понятно, чем нам заниматься» (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель «Т плюс» не ответил на запрос «Ведомостей».

Компания «Т плюс» была создана в 2005 г. как Волжская ТГК. В декабре 2014 г. завершилась консолидация генерирующих активов «КЭС холдинга», в результате которой к Волжской ТГК были присоединены ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9 и Оренбургская ТГК. В июне 2015 г. переименована в «Т Плюс».

«Т плюс» дивиденды никогда не выплачивала, с 2009 г. не делала это и Волжская ТГК.

«Т плюс» входит в четверку крупнейших российских энергокомпаний. Эффективная доля Виктора Вексельберга в «Т плюс» – более 60%, сообщал директор «Т плюс» по экономике и финансам Кирилл Лыков в ноябре 2017 г. в интервью «Интерфаксу».

6 апреля Вексельберг и его компания «Ренова» попали под санкции США. После этого бизнесмен начал снижать долю в зарубежных активах.

В мае стало известно, что «Ренова» ведет переговоры о слиянии «Т плюс» со структурой «Газпрома» – «Газпромэнергохолдингом» (ГЭХ). Это слияние – часть программы антисанкционных мер, которые были предложены Вексельбергом правительству, сообщал со ссылкой на свои источники «Коммерсантъ»: бизнесмен выразил готовность выйти из энергетического бизнеса. На прошлой неделе «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что ГЭК не будет принимать участие в сделке, а 10–15% в «Т плюс» получит другая структура «Газпрома». Полное слияние компаний пока не вопрос ближайшей перспективы, отметил один из источников агентства.

«Рост дивидендов - общий тренд для электроэнергетики. Причины - завершение инвестиций по ДПМ и общая предсказуемость регуляторного режима», - говорит аналитик АКРА Наталья Порохова. У Т+ сохранялась высокая долговая нагрузка и компания планировала сохранять высокие капзатраты по направлению теплоснабжения и с этим были связаны заявления о невыплате дивидендов, отмечает она: «Их выплата может быть связана как с пересмотром финансовой стратегии, так и новостями о продаже компании».