«Ренова» готова продать электроэнергетическую компанию «Т плюс»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Принадлежащая Виктору Вексельбергу «Ренова» вернулась к идее о продаже «Т плюс» структуре «Газпрома» – «Газпромэнергохолдингу», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Предложение было сделано на прошлой неделе и пока носит неофициальный характер, уточняет агентство. Параллельно ведутся переговоры с Федеральной антимонопольной службой, которая заблокировала потенциальную сделку между двумя компаниями в 2015 г., пишет «Интерфакс».
Переговоры о возможном слиянии двух компаний идут, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Представитель «Газпрома» комментировать вопрос по существу не стал: «с учетом новых санкций каких только инвестиционных идей не витает в воздухе». Его коллега из «Реновы» отказался от комментариев. Представитель «Газпромэнергохолдинга» говорит, что компания не получала «никаких официальных предложений».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}