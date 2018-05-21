Бизнес / ТЭК

«Ренова» готова продать электроэнергетическую компанию «Т плюс»

Актив уже в третий раз предлагается «Газпромэнергохолдингу»
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Принадлежащая Виктору Вексельбергу «Ренова» вернулась к идее о продаже «Т плюс» структуре «Газпрома» – «Газпромэнергохолдингу», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Предложение было сделано на прошлой неделе и пока носит неофициальный характер, уточняет агентство. Параллельно ведутся переговоры с Федеральной антимонопольной службой, которая заблокировала потенциальную сделку между двумя компаниями в 2015 г., пишет «Интерфакс».

Переговоры о возможном слиянии двух компаний идут, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Представитель «Газпрома» комментировать вопрос по существу не стал: «с учетом новых санкций каких только инвестиционных идей не витает в воздухе». Его коллега из «Реновы» отказался от комментариев. Представитель «Газпромэнергохолдинга» говорит, что компания не получала «никаких официальных предложений».

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